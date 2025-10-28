X!

Pildid: kunstnik Tiiu Rebase uus näitus viib rännakule läbi mitme aastakümne

Kunst
Tiiu Rebase näituse avamine Kentmanni28 galeriis
Kunst

Kunstnik Tiiu Rebane avas Tallinnas Kentmanni 28 galeriis näituse "Unenägu; esimene osa", mis tutvustab kunstniku töid aastatest 2003–2025.

Näitusele moodustavad kirju kollaži eri aastatel loodud maalisarjadest. Peaaegu iga töö kuulub mõnda eraldiseisvasse tsüklisse, millest osa on tänaseks leidnud oma koha erakogudes. Üheskoos loovad need pildi enam kui kahekümne aasta pikkusest teekonnast.

Kunstniku jaoks on see näitus mõtteline kokkuvõte, võimalus hetkeks peatuda ja keskenduda edasistele arengutele. Rebase loomingut on alati kandnud maali mittedekoratiivsuse põhimõte – huvi liikumatu pildi meditatiivse mõju ja selle keskse jõu vastu, mis suunab tähelepanu vaataja sisemusse. Maal on talle mõttemasin, varasemates töödes ka dialoogiline objekt, mis kutsub vaatajat sekkuma – kirjutama, kustutama ja jätkama.

Näituse kuraator on Santa Zukker. "Mind inspireerib läbiv sügavus, julgus, jõulisus, samas puudutav hingelisus Tiiu teostes ning tema vankumatu vabadusetunde otsing, mis peegeldub tugevalt loomingus. Tiiu ei ole ainult meisterlik maalija, vaid temas on ka see kunstnikuhing, mis ei lase tema loomingul alistuda mööduvatele trendidele ja dekoratiivsusele. Tiiu melanhooliline, samas lootusrikas hing on läbivalt tuntav tema teostes ka aastate möödudes," ütles Zukker.

Näitus jääb avatuks 22. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Pildid: kunstnik Tiiu Rebase uus näitus viib rännakule läbi mitme aastakümne

