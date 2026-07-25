Fotod: Hobusepea galeriis avati Johanna Mudisti isikunäitus "Väike inimene"

Johanna Mudist uurib oma loomingus inimese suhestumist ümbritseva, teiste inimeste, loomade ning erinevate looduslike elementidega. Maalidel sulavad inimese ja looduse vahelised piirid, deformeerudes või kadudes sootuks. Sarnaselt laiali voolavatele figuuridele, mis ühinevad, korduvad või hajuvad, lahustuvad ka kategooriad: inimene ja loodus, tugev ja nõrk, suur ja väike.

Teostesse on imbunud loomalikkus – instinktipõhine mõõde. Toiduahelat võib näha loodusteadusliku struktuuri, aga ka sotsiaalse ja kultuurilise nähtusena. See, kes sööb ja keda süüakse, ei ole alati nähtav ega loogiline, ent keegi asub alati allpool. Samas pole need suhted püsivad – täna ollakse all, homme peal.

Johanna Mudist on Tallinnas elav ja töötav maalikunstnik, kes käsitleb oma figuratiivsetes maalides inimeste omavahelisi suhteid, suhestumisi, kuuluvustunnet ja isolatsiooni, kuid ka nende vastandeid: kontakti, läbipõimumist ja ühtekuuluvust. Tihti kaovad inimese ja looduse vahelised selged piirid, kas vormiliselt või mitmetähenduslike pealkirjade kaudu, rõhutades meie pidevat seotust maailmaga.

Johanna Mudist omandas rakendusliku kõrghariduse Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2014) ning lõpetas Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti magistriõppe (2017). Õpingute jooksul täiendas ta end Erasmus+ programmi raames Soomes Imatras (2013) ja Poolas Krakówis (2016). Viimaste aastate olulisemate isikunäituste hulka kuuluvad "Õdedel on õelus" ARS Projektiruumis (2024) ja "Läbi soolase vee" Kuressaare Raegaleriis (2025). Johanna Mudist kuulub Eesti Kunstnike Liitu (alates 2019) ja Eesti Maalikunstnike Liitu (alates 2018).

Näitus "Väike inimene" on Hobusepea galeriis (Hobusepea 2) avatud 23.08.2026.