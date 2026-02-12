X!

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

Maria Izabella Lehtsaare näitus „Jänesed paitavad su pead" Hobusepea galeriis
11. veebruaril avab Maria Izabella Lehtsaar Hobusepea galeriis näituse "Jänesed paitavad su pead".

Maria Izabella Lehtsaar uurib oma kunstipraktikas kväärinimeste ja marginaliseeritute kogemusi, tehes seda läbi igapäevaelu sündmuste ja fantaasia. Näitus "Jänesed paitavad su pead" vaatleb traumast ja vägivallast toibuvaid kehasid ning seda, kuidas vähemused on sunnitud leidma turvalisust oma kehades, kodudes ja habrastes kogukondades.

Lehtsaar uurib lesbiajalugu läbi töölisklassi ja mittebinaarsuse prisma, kohandades sümboleid ja märgisüsteeme, et tuua teistsugust nägemist kultuuri, mis on läbi imbunud binaarsetest ja heteronormatiivsetest armastuse ja kuuluvuse narratiividest.

Maria Izabella Lehtsaar on Tallinnas tegutsev mittebinaarne kunstnik, kes töötab eelkõige alaesindatud kväärkogemuse ja -narratiiviga, mängides sageli reaalsuse ja fantaasia piiridega. Tema tööd avavad kväär- ja lesbikultuuri erinevaid tahke, varjatud sümboleid ja kodeeritud tähendusi.

Näitus "Jänesed paitavad su pead" jääb Hobusepea galeriis avatuks 8. märtsini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

