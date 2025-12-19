Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

Petra Vehviläinen ja Tuomas Lehtomaa avasid neljapäeval Tallinnas Hobusepea galeriis ühisnäituse "Amuse", mis sündis mängust ja selle tähendusest kunstnike jaoks.

Näituse vorm kujunes materjalimängu ning ruumiliste ja funktsionaalsete võimaluste ning tegevuste kaudu. Hobusepea galeriis näeb nende mõtiskluste, tunnetuste ja ideede skulpturaalset lõpptulemust.

Petra Vehviläineni teose lähteaine pärineb mitmetest mängudest: õuemängudest kuni lauamängude ja videomänguautomaatideni. Näitusetöö keskmes on suur käsitsi painutatud metallstruktuur, mille kaudu kunstnik uurib erinevaid mänguskeeme, liikumisi ja trajektoore. Need elemendid kujundavad teose rütmi ning ruumilise kohalolu.

Igapäevaseid materjale ja objekte kasutades loob Tuomas Lehtomaa skulpturaalseid süsteeme ja kollaaže. Tema töös põimub dialoog näitusepaiga ning Vehviläineni praktikaga, samuti segunevad tarbimise, rõõmu ja rahutuse teemad.

Petra Vehviläinen on Helsingis tegutsev visuaalkunstnik. Tema loomingu keskmes on skulptuursed installatsioonid, mis toetuvad traditsioonilistele käsitöötehnikatele, nagu sepistamine, metallivalu ja kangakudumine. Tal on Helsingi Kunstiakadeemia skulptuuri eriala MFA kraad (2024) ja lavastamise eriala magistrikraad (2013).

Samuti Helsingi Kunstiakadeemia skulptuuriõpingud lõpetanud Tuomas Lehtomaa tegeleb skulptuuri ja kohaspetsiifiliste installatsioonidega. Ta uurib, kuidas igapäevased materjalid, ruumid ja afekt suhestuvad tähenduse, teadmise ja väärtuse loomisega.

Näitus jääb avatuks kuni 11. jaanuarini 2026.