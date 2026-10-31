Galerii: EKA galeriis avati mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas"

EKA galeriis on avatud mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas", mis toob kokku 40 teost Eesti ja Soome tarbekunstnikelt ja disaineritelt. Näituse kuraatorid on Kati Saarits ja Hannah Segerkrantz.

Näitus uurib kattuvusi kunsti, käsitöö ja disaini valdkonnas, keskendudes tarbekunsti ja unikaaldisaini objektidele. Kuraatorid rõhutasid "Aktuaalses kaameras", et ka igapäevased tarbeasjad võivad olla unikaalsed ja ilusad ning vastupidi – kaunid esemed kollektsioonist võiksid vitriinkapi asemel olla igapäevases kasutuses.

"Eesmärk on näidata, et unikaaldisain on oluline valdkond ka Eestis. Välismaal räägitakse sellest rohkem kui siin, ja me tahaks seda rohkem esile tuua. Nende objektide puhul on oluline, et me kasutame neid – maal ju on seinal, me vaatame seda ja see on justkui kasutus, aga samamoodi võiksime võtta ilusa vaasi ja panna sinna lille, mitte vaadata teda läbi kapi," lausus Segerkrantz.

Näitusel on väljas nii noorte looming kui ka mõned esemed muuseumikogudest, näiteks Tea Tammelaane installatiivselt mõjuv iste.

"Intrigeeriv oli see, kuidas ta end positsioneeris mööblikunstnikuna, mitte disainerina, ja siin on suurepärane näide sellest, kuidas tarbeobjektile on väga mänguliselt lähenetud," märkis Saarits.

Lisaks on väljas Soome kunstnikeduo Hertta Kiiski ja Janne Punkari skulpturaalne teos, mis võtab ilusasti kokku näituse põhimõtted.

"See oli sisuliselt hea täiendus näitusele, tuues kokku mõnes mõttes ununenud ja oma ajastut kandva tarbeeseme nagu leivakasti hästi poeetilise lahendamisega," lausus Saarits.

Näitus EKA galeriis on avatud 22. novembrini.