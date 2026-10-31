X!

Galerii: EKA galeriis avati mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas"

Kunst
Näitus „Tool, uks, roos, lusikas“ EKA galeriis
Vaata galeriid
14 pilti
Kunst

EKA galeriis on avatud mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas", mis toob kokku 40 teost Eesti ja Soome tarbekunstnikelt ja disaineritelt. Näituse kuraatorid on Kati Saarits ja Hannah Segerkrantz.

Näitus uurib kattuvusi kunsti, käsitöö ja disaini valdkonnas, keskendudes tarbekunsti ja unikaaldisaini objektidele. Kuraatorid rõhutasid "Aktuaalses kaameras", et ka igapäevased tarbeasjad võivad olla unikaalsed ja ilusad ning vastupidi – kaunid esemed kollektsioonist võiksid vitriinkapi asemel olla igapäevases kasutuses.

"Eesmärk on näidata, et unikaaldisain on oluline valdkond ka Eestis. Välismaal räägitakse sellest rohkem kui siin, ja me tahaks seda rohkem esile tuua. Nende objektide puhul on oluline, et me kasutame neid – maal ju on seinal, me vaatame seda ja see on justkui kasutus, aga samamoodi võiksime võtta ilusa vaasi ja panna sinna lille, mitte vaadata teda läbi kapi," lausus Segerkrantz.

Näitusel on väljas nii noorte looming kui ka mõned esemed muuseumikogudest, näiteks Tea Tammelaane installatiivselt mõjuv iste.

"Intrigeeriv oli see, kuidas ta end positsioneeris mööblikunstnikuna, mitte disainerina, ja siin on suurepärane näide sellest, kuidas tarbeobjektile on väga mänguliselt lähenetud," märkis Saarits.

Lisaks on väljas Soome kunstnikeduo Hertta Kiiski ja Janne Punkari skulpturaalne teos, mis võtab ilusasti kokku näituse põhimõtted.

"See oli sisuliselt hea täiendus näitusele, tuues kokku mõnes mõttes ununenud ja oma ajastut kandva tarbeeseme nagu leivakasti hästi poeetilise lahendamisega," lausus Saarits.

Näitus EKA galeriis on avatud 22. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:20

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

12:55

Kitarrist Robin Mäetalu avaldas debüütalbumi "Round One"

12:44

Urmas Lennuk: ma arvan, et üksindus tapab rohkem inimesi kui vähk

09:58

Arvustus. "Vöötrada": valgusega maalitud lein

09:36

Galerii: EKA galeriis avati mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas"

09:10

Nädala album. Prodigyboys näitab "Tiigri" tuules oma mitmekülgsust

30.10

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

30.10

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

30.10

Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

30.10

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

30.10

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

29.10

Tiina Lokk: ametnikud tegid mulle selgeks, et PÖFF-i pole kellelegi vaja

30.10

Ukrainast pärit dirigent Aleksandr Bražnik: Eesti on osa minu elust

30.10

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

29.10

Suri "Star Trekist" ja "X-meestest" tuntud Patrick Stewart

09:10

Nädala album. Prodigyboys näitab "Tiigri" tuules oma mitmekülgsust

30.10

Kumu emaduse näituse kuraator Eda Tuulberg: emadusest saab mõelda kui revolutsioonilisest praktikast

30.10

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

29.10

Miina Pärn: kultuuriajakirjandus peab vaatama teostest kaugemale

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo