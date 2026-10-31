X!

Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

Kirjandus
Tormi Ariva
Tormi Ariva Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kirjandus

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni IX noorte tõlkevõistlusele esitati tänavu 70 tööd. Esimest korda võistluse ajaloos sai tõlkida ka luulet, mis osutus osalejate seas oodatust populaarsemaks.

Tõlkevõistlusele laekus kokku 70 tööd neljast keelest: inglise keelest 34, jaapani keelest 15, saksa keelest 11 ja hispaania keelest kümme.

Tänavune võistlus toimus neljas tõlkesuunas. Inglise keelest tuli tõlkida James Appleby luuletsükkel "Spurious Language" (2015), saksa keelest Benedict Wellsi novell "Die Nacht der Bücher" (2018), hispaania keelest Munir Hachemi novelli "La Comuna" katkend (2025) ning jaapani keelest Murata Sayaka novell "Pochi" (2019).

Inglise-eesti tõlkevõistluse žürii, kuhu kuulusid Mirjam Parve, Liisi Rünkla ja Paul Raud, andis esimese koha jagamisele Elo Kaalepile, Meribel Leppikule ja Heike Olmrele. Teist kohta jagavad Tormi Ariva, Regina Makko ja Kristel Veske.

Žürii tõstis esile ka Hanna Stiina Kanguri, Maria Elisabeth Leemeti, Timofei Mihhailovi, Karmen-Eliise Märtensi, Miriam Elisabet Ööbiku ja Birgit Ületoa tööd.

Saksa-eesti tõlkevõistlusel pälvis teise koha Peeter Samoldin. Kolmandat kohta jagavad Elo Kaalep, Mai-Liis Kombe ja Jaagup Randi. Žüriisse kuulusid Anne Arold ja Piret Pääsuke.

Hispaania-eesti tõlkevõistlusel saavutas esimese koha Nette Junkur, teise koha Mihkel Ots ja kolmanda koha Marleen Meister. Töid hindasid Mari Laan ja Marianne Ots.

Jaapani-eesti tõlkevõistlusel jagavad esimest kohta Emeli Pikner ja Ines Safjanova. Teist kohta jagavad Oskar Joonas Rundu ja Jan Kalevi Sihvola. Žüriisse kuulusid Alari Allik ja Maarja Jaanits.

Tõlkevõistluse eripäraks on lisaks auhindadele ka osalejatele antav personaalne tagasiside. Žüriid jagasid paljudele võistlejatele kirjalikke kommentaare ning toimusid ka tagasisideseminarid. Koolitusprogramm jätkub 6. novembril tehisaruõppepäevaga.

Tänavune luule tõlkimise katsetus pakkus üllatusi ka žüriile. Inglise-eesti žürii liikmete Mirjam Parve ja Liisi Rünkla sõnul üllatas neid, et tervelt 34 noort tõlkijat võtsid luuletõlke väljakutse vastu ning pakkusid välja rohkelt erinevaid ja õnnestunud tõlkelahendusi.

Jaapani-eesti žürii rõõmustas omakorda jaapani keele ootamatu populaarsuse üle. Alari Allik ja Maarja Jaanits tõid esile ka tõlgitud lugude pealkirjade suure variatiivsuse: kümnekonna erineva variandi seas polnud nende hinnangul ühtegi valet lahendust.

Võistlus toimus koostöös ajakirjaga Värske Rõhk, mis avaldab valiku parematest võistlustöödest.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

17:10

Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

17:02

Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

15:39

Galerii: Von Krahl tähistab sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

15:14

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

14:49

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

14:20

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

12:55

Kitarrist Robin Mäetalu avaldas debüütalbumi "Round One"

12:44

Urmas Lennuk: ma arvan, et üksindus tapab rohkem inimesi kui vähk

09:58

Arvustus. "Vöötrada": valgusega maalitud lein

09:36

Galerii: EKA galeriis avati mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas"

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

15:39

Galerii: Von Krahl tähistab sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

30.10

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

15:14

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

29.10

Tiina Lokk: ametnikud tegid mulle selgeks, et PÖFF-i pole kellelegi vaja

30.10

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

09:10

Nädala album. Prodigyboys näitab "Tiigri" tuules oma mitmekülgsust

14:49

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

29.10

Suri "Star Trekist" ja "X-meestest" tuntud Patrick Stewart

30.10

Ukrainast pärit dirigent Aleksandr Bražnik: Eesti on osa minu elust

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo