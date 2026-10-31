Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni IX noorte tõlkevõistlusele esitati tänavu 70 tööd. Esimest korda võistluse ajaloos sai tõlkida ka luulet, mis osutus osalejate seas oodatust populaarsemaks.

Tõlkevõistlusele laekus kokku 70 tööd neljast keelest: inglise keelest 34, jaapani keelest 15, saksa keelest 11 ja hispaania keelest kümme.

Tänavune võistlus toimus neljas tõlkesuunas. Inglise keelest tuli tõlkida James Appleby luuletsükkel "Spurious Language" (2015), saksa keelest Benedict Wellsi novell "Die Nacht der Bücher" (2018), hispaania keelest Munir Hachemi novelli "La Comuna" katkend (2025) ning jaapani keelest Murata Sayaka novell "Pochi" (2019).

Inglise-eesti tõlkevõistluse žürii, kuhu kuulusid Mirjam Parve, Liisi Rünkla ja Paul Raud, andis esimese koha jagamisele Elo Kaalepile, Meribel Leppikule ja Heike Olmrele. Teist kohta jagavad Tormi Ariva, Regina Makko ja Kristel Veske.

Žürii tõstis esile ka Hanna Stiina Kanguri, Maria Elisabeth Leemeti, Timofei Mihhailovi, Karmen-Eliise Märtensi, Miriam Elisabet Ööbiku ja Birgit Ületoa tööd.

Saksa-eesti tõlkevõistlusel pälvis teise koha Peeter Samoldin. Kolmandat kohta jagavad Elo Kaalep, Mai-Liis Kombe ja Jaagup Randi. Žüriisse kuulusid Anne Arold ja Piret Pääsuke.

Hispaania-eesti tõlkevõistlusel saavutas esimese koha Nette Junkur, teise koha Mihkel Ots ja kolmanda koha Marleen Meister. Töid hindasid Mari Laan ja Marianne Ots.

Jaapani-eesti tõlkevõistlusel jagavad esimest kohta Emeli Pikner ja Ines Safjanova. Teist kohta jagavad Oskar Joonas Rundu ja Jan Kalevi Sihvola. Žüriisse kuulusid Alari Allik ja Maarja Jaanits.

Tõlkevõistluse eripäraks on lisaks auhindadele ka osalejatele antav personaalne tagasiside. Žüriid jagasid paljudele võistlejatele kirjalikke kommentaare ning toimusid ka tagasisideseminarid. Koolitusprogramm jätkub 6. novembril tehisaruõppepäevaga.

Tänavune luule tõlkimise katsetus pakkus üllatusi ka žüriile. Inglise-eesti žürii liikmete Mirjam Parve ja Liisi Rünkla sõnul üllatas neid, et tervelt 34 noort tõlkijat võtsid luuletõlke väljakutse vastu ning pakkusid välja rohkelt erinevaid ja õnnestunud tõlkelahendusi.

Jaapani-eesti žürii rõõmustas omakorda jaapani keele ootamatu populaarsuse üle. Alari Allik ja Maarja Jaanits tõid esile ka tõlgitud lugude pealkirjade suure variatiivsuse: kümnekonna erineva variandi seas polnud nende hinnangul ühtegi valet lahendust.

Võistlus toimus koostöös ajakirjaga Värske Rõhk, mis avaldab valiku parematest võistlustöödest.