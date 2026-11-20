Betti Alveri kirjandusauhind põhineb Betti Alveri testamendis avaldatud soovil, mille kohaselt auhinnatakse hingedepäevast hingedepäevani aasta jooksul ilmunud tähelepanuväärseima eestikeelse luules või proosas kirjutatud esikteose autorit.

Auhinna žüriisse kuulusid tänavu Johanna Roos (2025. aasta laureaat), Berit Kaschan, Jüri Kolk, Mairi Tempel ja Mihkel Samarüütel. Žürii tutvus 65 debüütteosega ja kinnitas preemia nominentideks viis teost juhuslikus järjestuses:

Anu Allas, romaan "Allaandmine algajatele" (Varrak)

Marie Ojamaa, luulekogu "hypermarhondria" (Värske Raamat)

Heneliis Notton, proosakogu "Tähed Agnesele" (Värske Raamat)

Martin Hook, "Sitt päev" (Pulp Prediction Publishing)

Murca, luulekogu "Kaks hunti" (Hunt)

"Rõõmu teeb, et sel korral kostitas debüüdiaasta võrdselt nii proosa kui ka luulega, ilma et üks žanr oleks teisest kuidagi silmapaistvamalt rohkem esil," sõnab auhinna žürii kõneisik Johanna Roos. "Debüütteoste seast leiab lugemist nii klassikalise vormi armastaja kui ka vormimängu austaja, valikus on nii keelelt hoogsaid ja intensiivseid kui ka tasakaalukaid kirjutisi."

Tänavu antakse Betti Alveri kirjandusauhind välja 31. korda, rahalise preemia suurus on 2000 eurot.