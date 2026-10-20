Suri kirjanik Kruusa Kalju

Jaanus Valk sündis 10. oktoobril 1973. aastal Tallinnas.

Ta lõpetas 1992. aastal Tallinna 20. keskkooli ning astus aasta hiljem Tartu Ülikooli, kus õppis 1993–1997 inglise filoloogiat ja semiootikat. 1997. aastal läks ta Eesti Humanitaarinstituuti romanistika erialale ja lõpetas Tallinna Ülikooli 2008. aastal bakalaureusetööga "Mallarmé luule: kogelemine".

Kruusa Kalju luuletused ilmusid esimest korda 1996. aastal ajalehes Postimees. Tema esikkogu "Meeleolu" ilmus 1999. aastal ning pälvis Betti Alveri debüüdiauhinna. Hilisemate luulekogude hulka kuuluvad "Treffamisi" (2004), "Pilvedgi mindgi liigutavadgi" (2008), "Tühhja" (2010), "Äädikkärbsed" (2015), "Ühe inimese elu (pooleli): valitud luuletusi" (2017), "Kümme kükki" (2018) ja "Üleelamiste vanake" (2023).

Lisaks tegutses ta ka tõlkija ja kirjandustoimetajana. Koos Hasso Krulliga asutas ta 2001. aastal tõlkeluule veebiajakirja Ninniku, mille kaastoimetaja oli kuni 2010. aastani. Ta tõlkis luulet, proosat ja näidendeid hiina, inglise, soome, prantsuse, itaalia, jaapani ja korea keelest eesti keelde.

Kruusa Kalju loomingut tunnustati mitme olulise kirjandusauhinnaga. Lisaks Betti Alveri debüüdiauhinnale pälvis ta 2001. aastal ajalehe Sirp kriitikaauhinna, 2006. ja 2020. aastal ajakirja Looming luuleauhinna ning 2008. aastal Gustav Suitsu luuleauhinna. 2011. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna luulekogu "Tühhja" eest. 2023. aastal tunnustati tema luulekogu "Üleelamiste vanake" Tallinna Ülikooli kirjandusauhinnaga ning 2024. aastal pälvis ta Juhan Liivi luuleauhinna luuletuse "Ära hommikul päri" eest.

Aastatel 2019–2021 oli ta riikliku kirjanikupalga saaja.

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Kruusa Kalju loeb oma luuletust "On luuletaji" (2009):