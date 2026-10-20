X!

Suri kirjanik Kruusa Kalju

Kirjandus
Kruusa Kalju
Kruusa Kalju Autor/allikas: ERR
Kirjandus

20. oktoobril suri 53 aasta vanuselt luuletaja ja tõlkija Kruusa Kalju, kodanikunimega Jaanus Valk.

Jaanus Valk sündis 10. oktoobril 1973. aastal Tallinnas.

Ta lõpetas 1992. aastal Tallinna 20. keskkooli ning astus aasta hiljem Tartu Ülikooli, kus õppis 1993–1997 inglise filoloogiat ja semiootikat. 1997. aastal läks ta Eesti Humanitaarinstituuti romanistika erialale ja lõpetas Tallinna Ülikooli 2008. aastal bakalaureusetööga "Mallarmé luule: kogelemine".

Kruusa Kalju luuletused ilmusid esimest korda 1996. aastal ajalehes Postimees. Tema esikkogu "Meeleolu" ilmus 1999. aastal ning pälvis Betti Alveri debüüdiauhinna. Hilisemate luulekogude hulka kuuluvad "Treffamisi" (2004), "Pilvedgi mindgi liigutavadgi" (2008), "Tühhja" (2010), "Äädikkärbsed" (2015), "Ühe inimese elu (pooleli): valitud luuletusi" (2017), "Kümme kükki" (2018) ja "Üleelamiste vanake" (2023).

Lisaks tegutses ta ka tõlkija ja kirjandustoimetajana. Koos Hasso Krulliga asutas ta 2001. aastal tõlkeluule veebiajakirja Ninniku, mille kaastoimetaja oli kuni 2010. aastani. Ta tõlkis luulet, proosat ja näidendeid hiina, inglise, soome, prantsuse, itaalia, jaapani ja korea keelest eesti keelde.

Kruusa Kalju loomingut tunnustati mitme olulise kirjandusauhinnaga. Lisaks Betti Alveri debüüdiauhinnale pälvis ta 2001. aastal ajalehe Sirp kriitikaauhinna, 2006. ja 2020. aastal ajakirja Looming luuleauhinna ning 2008. aastal Gustav Suitsu luuleauhinna. 2011. aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna luulekogu "Tühhja" eest. 2023. aastal tunnustati tema luulekogu "Üleelamiste vanake" Tallinna Ülikooli kirjandusauhinnaga ning 2024. aastal pälvis ta Juhan Liivi luuleauhinna luuletuse "Ära hommikul päri" eest.

Aastatel 2019–2021 oli ta riikliku kirjanikupalga saaja. 

*

Kruusa Kalju loeb oma luuletust "On luuletaji" (2009):

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

15:22

Soomes avatakse Eesti ja Helsingi kunstiakadeemiate ühisnäitus

14:38

Suri kirjanik Kruusa Kalju

14:32

German Golubi mängufilm "Teie teenistuses" jõuab kinodesse veebruaris

14:18

Suri raadioajakirjanik Leho Männiksoo

14:07

Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist Uuendatud

12:38

Oscarite rahvusvaheliste filmide võistlus püstitas osalejate arvu rekordi

11:39

Ivo Volt: ei saa öelda, et antiikajal poleks olnud posttraumaatilist stressi

10:56

Viisteist ajaloolist laevavrakki võetakse riikliku kaitse alla

10:34

Galerii: Vanemuises toimus esimene "Õpetajate teatripäev"

09:02

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.10

Helen Lepalaan: mul on olemas kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline

19.10

Rahvusooper koondas koosseisude planeerija Helen Lepalaane

14:38

Suri kirjanik Kruusa Kalju

19.10

Otseülekanne: ettelugemispäeval loevad näitlejad lugusid koolielu rõõmudest ja sekeldustest

19.10

Mari Peegel: ka naine võib olla pahalane

08:23

Paljassaare filmistuudiokompleksi rajamiseks kuulutati välja rahvusvaheline hange

14:18

Suri raadioajakirjanik Leho Männiksoo

11:39

Ivo Volt: ei saa öelda, et antiikajal poleks olnud posttraumaatilist stressi

18.10

Kadi Polli: kunstiloolastel on füüsiliselt valus koostada nimekirju, mis teoseid esmajärjekorras kaitsta

19.10

Tartu botaanikaaias avatakse põlvkondade koostöös sündinud skulptuurinäitus

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo