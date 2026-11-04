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Galerii: kirjanike majas mälestati Kruusa Kaljut

Kirjandus
Kruusa Kalju mälestusõhtu
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31 pilti
Kirjandus

Kolmapäeva õhtul toimus Tallinna kirjanike maja musta laega saalis Kruusa Kalju mälestusõhtu. Varalahkunud tõlkijat ja luuletajat meenutasid ja tema tekste lugesid sõbrad ja kolleegid.

Luuletaja ja tõlkija Kruusa Kalju, kodanikunimega Jaanus Valk suri 20. oktoobril 53 aasta vanuselt.

Mälestusõhtul astusid üles Alari Allik, Heli Allik, Elli Feldberg, Guntars Godinš, Anna-Magdaleena Kangro, Kirke Kangro, Maarja Kangro, Hasso Krull, Margus Lattik, Maarja-Liis Mölder, Margus Ott, Mirjam Parve, Aare Pilv, Jürgen Rooste, Elin Sütiste ja Berk Vaher. Musitseerisid Tarmo Johannes ja Kadri-Ann Sumera.

Toimetaja: Karmen Rebane

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