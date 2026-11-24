Tänavu Cannes'is esilinastunud Rostislav Kirpičenko mängufilm "Vesna" viib vaatajad sügaval talvel Venemaa okupeeritud linna Ukraina kaguosas, kus surnute matmine on keelatud. Nendes tingimustes peab tegutsema kohalik preester, kelle kirik on muudetud tsiviilisikute surnukambriks.

Filmiajakirjanik Tristan Priimäe hinnangul suudab film väga tugevalt nende keeruliste küsimustega tegeleda. "Sten Sheripov on sinna muusika teinud, üldse mitte temaliku, sellise sakraalse õigeusukoori elegeelise muusika, mis muidugi filmi sobib suurepäraselt," tõdes ta ja lisas, et film on väga hea ja emotsionaalselt raputav. "Ma soovitan seda vaadata kõigil, kuigi see pole emotsionaalselt kerge vaatamine."

Filmi pealkiri "Vesna" ehk tõlkes kevad hakkabki markeeerima linaloos kaht eri asja: üheltpoolt aastaaega, kui maa pole enam külmunud, aga teisalt ka lootust ja ootust sõja lõpust. Ukraina päritolu, aga viimased kaheksa aastat Eestis elanud produtsent Vitalii Sheremetievi sõnul pöördusid tegijad selle mõttega tema poole kolm aastat tagasi ning see köitis teda koheselt.

"Ma ei usu, et seda filmi on vaja ukrainlastele, sest see on üsna traumaatiline, minu inimesed kogevad seda traumat päriselus," tõdes Sheremetiev ning lisas, et kõige enam on see film mõeldud Euroopa vaatajatele. "Me üritame filmis taasluua okupatsiooni reaalseid tingimusi."

Vene-Ukraina sõda avab hoopis teise nurga alt režissöör Andrei Zvjagintsevi "Minotaouros", Cannes'is grand prix' võitnud filmi fookuses on nii ühe keskklassi perekonna sisemine murenemine kui ka nende ümber pragunema hakkav ühiskond. Priimäe sõnul on filmi ümber käivas poleemikas selgelt kaks leeri: kas Zvjagintsev kõnetab Vene vallutussõda liiga vähe või teeb ta seda piisavalt.

"Zvjagintsev on väga julgelt Vene riigikorra vastaseid filme teinud juba siis, kui ta Venemaal elas, nüüd ongi küsimus selles, kui palju ta ennast sinna investeerida tahab, film iseenesest on lihtne, see on Claude Chabroli filmi "Truudusetu naine" uusversioon, mis on toodud kaasaja Venemaale, kus ka lõpp on ära muudetud," selgitas kriitik.