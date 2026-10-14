Eeva Mägi uus film "Mo Amor" esilinastub PÖFF-il

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja oma tänavuse "Kriitikute valikud" võistlusprogrammi, kus muuhulgas esilinastus ka Eeva Mägi uus täispikk mängufilm "Mo Amor".

Fotograaf jutustab noorele modellile muinasjutu armastusest, identiteedist ja muutumisest. Printsess Niinal on kolm kosilast, kuid sellest hoolimata tunneb ta rahutust ja igatseb midagi, mida ei oska sõnadesse panna. Aastaid hiljem heidab ta maski eest ning kutsub kõik kolm kosilast oma lossi, kus leiab aset kummaline taaskohtumine. Mälestused, müüdid ja tegelikkus põimuvad ning armastus võtab ootamatu kuju.

Autori sõnul on see film julgusest armastada iseennast ja teisi. "Film liigub müüdi ja tegelikkuse piiril ning küsib, mis jääb meist alles siis, kui võetud rollid enam ei sobi ja vale hakkab meid lämmatama," ütles ta.

"See on õrn eesti muinasjutt armastusest kõigis selle kummalistes ja kaunites vormides," kirjutas programmi kuraator Nikolaj Nikitin "Mo Amori" kohta.

Tegu on triloogia kolmanda osaga, mille esimene osa "Mo Mamma" esilinastus 2023. aastal PÖFFi debüütfilmide võistlusprogrammis ja teine osa "Mo Papa" 2025. aastal võistlusprogrammis "Kriitikute valikud". Esimene pälvis äramärkimise ja teine eriauhinna.

Kokku on kriitikute valikute võistlusprogrammis kümme verivärsket filmi, mille autorite osavõtul toimuvatele pidulikele esilinastustele saab nüüd osta ka soodushinnaga pileteid.

Lisaks avalikustas PÖFF ka Balti filmide ja "Põhjusega mässajate" võistlusprogrammid.

Balti programmis esindavad Eestit Jaak Kilmi äsja esilinastunud "Musta pori näkku" ja koos teiste riikidega kaastoodetud "Lex Julia", "Amathia", "Turbaväli", "Saatuse täringud", "Kõrvalosa" ja "Vesna".

Esilinastuseni jõuab Soome režissööri Laura Hyppöneni "Lex Julia" – selle peategelane Julia tunneb oma sõbranna elukaaslases ära mehe, kes ta 15 aastat tagasi vägistas. Peaosas on Rea Lest, helikujundajaks Matis Rei ja kaastootjaks Marianne Ostrat stuudiost Alexandra Film.

Tunnustust – Rotterdami festivali eriauhinna ja FIPRESCI auhinna – on juba pälvinud Gruusia režissööri Ana Urušadze film "Kõrvalosa", lisaks võitis filmi helilooja Sten Šeripov preemia Pekingi festivalil. Filmi valmimisse panustasid veel operaator Rein Kotov ja helikujundaja Harmo Kallaste, kaasprodutsent on Ivo Felt stuudiost Allfilm.

Ka Leedus elava ukraina režissööri Rostislav Kirpičenko filmile "Vesna", mis esilinastus Cannes´i festivalil, on kirjutanud muusika Sten Šeripov, visuaalefektid tegi Heiki Luts ja kaasprodutseeris Vitali Šeremetjev stuudiost Esse House.

Serbia režissööri Dean Radovanovići filmi "Amathia" on panustanud Eestis elav ungari operaator Péter Kollányi ja selle on kaastootnud Veli Valentin Rajasaar stuudiost Münchhausen Production.

Leeduka Kristijonas Vildžiūnase filmi "Saatuse täringud" visuaalefektide autor on Jaagup Metsalu ja kaasprodutsent Marju Lepp stuudiost Filmivabrik.

Läti režissööri Reinis Kalviņši osaliselt Eestis filmitud kriminaalpõneviku "Turbaväli" kaasstsenaristid on Andris Feldmanis ja Livia Ulman, üheks kunstnikuks Anneli Arusaar ja monteerijaks Tambet Tasuja, kaasprodutseeris Aet Laigu stuudiost Meteoriit.

Võistlusprogrammis "Põhjusega mässajad" jõuab vaatajate ette üheksa festivali kõige otsingulisema vormi ja pöörasemate ideedega filmi, programmi kõige tunnustatum autor on Türgi lavastaja Can Evrenol, kelle läbilöögifilmi "Baskin" on nimetatud ka üheks paremaks 21. sajandi õudusfilmiks. Tema uues filmis "Beril_XXX" kulgeb noor näitlejanna läbi Istanbuli, mille konservatiivsete fassaadide taga peitub avalikkuse eest varjatud maailm.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini.