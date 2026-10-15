"Musta pori näkku" valiti kolmele rahvusvahelisele filmifestivalile

Eestis äsja esilinastunud film "Musta pori näkku" on valitud kolmele rahvusvahelisele filmifestivalile: Varssavisse, Riiga ja São Paulosse.

Mihkel Raua menuromaani ainetel valminud filmi maailmaesilinastus toimus 10. oktoobril 42. Varssavi rahvusvahelisel filmifestivalil, kus see osaleb ka ametliku võistlusprogrammi sektsioonis "Free Spirit".

Riia rahvusvahelisel filmifestivalil linastub film 24. oktoobril ja São Paulo rahvusvahelisel filmifestivalil 23., 24., 26. ja 29. oktoobril. Novembris näidatakse filmi ka PÖFFi Balti filmide programmis.

"Poolas toimunud maailma esilinastusel oli üllatav, et publik naeris mürinal isegi väikseimate naljade peale. Hiljem tuldi mulle rääkima, et poola filmides tuntakse huumorist puudust, eriti just rõõmsast ja kompleksivabast ajalootõlgendusest," ütles režissöör Jaak Kilmi.

"Varssavi filmifestival on oluline kohtumispaik, kuhu kogunevad filmilevitajad, müügiagendid, telekanalid ja festivaliprogrammeerijad üle maailma. Esilinastus seal annab filmile tugeva rahvusvahelise stardi ja toob selle nähtavale just nende inimeste seas, kes saavad filmi järgmises etapis oma territooriumile edasi viia," ütles Balti filmide ja sarjade rahvusvahelise müügiagentuuri Baltic Crime kaasasutaja ja tegevjuht Maarit Mäeveer.

"Musta pori näkku" räägib 17-aastasest Mihklist, kes asub oma hevibändiga suvisele teekonnale, et astuda üles oma elu esimesel muusikafestivalil. Kaasa tuleb ka tema sõber ja rivaal Hendrik, kelle ansambel on just laiali läinud. Mihkli jahmatuseks on Hendrik võtnud reisile kaasa oma uue tüdruksõbra Liisa, kes on juhtumisi Mihkli unistuste tüdruk.

Peaosades on Timotheus Sammul (Mihkel), Erik Hermaküla (Hendrik), Erling Eding (kojamees), Carolyn Veensalu (Liisa). Kaasa teevad Carmen Mikiver, Nikolai Bentsler, Ago Andreson, Jaune Kimmel, Simo Andre Kadastu, Priit Pius, Rudolfs Apse, Karin Rask, Rain Tolk, Ott Aardam jt. Režissöör on Jaak Kilmi, stsenarist Martin Algus, produtsendid Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken.