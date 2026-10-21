PÖFF-i Balti doki võistlusprogrammis osaleb kaks kodumaist linateost

Pimedate Ööde filmifestival avaldas nii oma rahvusvahelise kui ka Balti dokfilmi võistlusprogrammid. Balti kavas võistleb ka kaks Eesti dokumentaalfilmi.

86-aastane Vello hakkab ehitama unistuste purjekat, et kihutada sellega viimast korda üle jää. Lapselaps Mihkel võtab kaamera ja jäädvustab seda – nii algab võidujooks ajaga, mille tulemuseks on "Jää, mehed ja kuldnokk".

Mihkel Oksmanni film on pühendatud Vello Jürjole, kes lahkus meie seast tänavu kevadel – legendaarsele jääpurjetajale, neljakordsele Euroopa meistrile, kellest kiiremini, 93 kilomeetrit tunnis, ei suutnud Nõukogude Liidus sõita keegi.

Balti võistlusprogrammi on valitud ka Laura Liventaali film "Täiuslikud", milles kolm eri põlvkonda kuuluvat baleriini püüavad põgeneda balletis peituvasse maagilisse masohhismi. Filmi keskne teema on valu ja hirmude varjamine – piilutakse ekstreemse enesekontrolli telgitagustesse.

"Täiuslikud" Autor/allikas: Kaader filmist

Mõlemad Eesti filmid jõuavad ekraanile esimest korda maailmas.

Kokku on Doc@PÖFFi Balti võistlusprogrammis kaheksa linateost, mille teemade ring ulatub Läänemere põhja uputatud lõhkekehadest kuni armideni, mille on jätnud ukrainlastesse sõda. Rahvusvahelises võistlusprogrammis näeb 11 dokfilmi.

"Tänavused filmid kutsuvad meid olema tähelepanelikumad, seadma kahtluse alla oma eelarvamusi ja vältima lihtsaid selgitusi. Maailmas, kus nii palju jõuab meieni juba valmis kujul, on see eriti vajalik," ütles Doc@PÖFFi kuraator Marianna Kaat.

Doc@PÖFFi rahvusvaheline võistlusprogramm

"Sünnipäevaküünlad" (Aserbaidžaan), rež Murad Allahverdi

"Siinai laps" (Egiptus-Prantsusmaa), rež Loup Bureau

"Isakodu" (Taani), rež-d Adam Nielsen, Andreas Koefoed ja Eva Mulvad

"Kaltsukuningannad" (Soome-Taani), rež Vesa Kuosmanen

"Taaskohtumine" (Rumeenia), rež Laurentiu Garofeanu

"Alasti kistud armastus" (Tšehhi), rež Filip Remunda

"Sünnist saati süüdi" (Moldova), rež Daniela Miron ja Diana Vlas

"Demokraatia maitse" (Ungari), rež Péter Akar ja Ambrus Fatér

"Kaasas kantud sõda" (Taani), rež Kaspar Astrup Schröder

"Kolm kamraadi" (Prantsusmaa), rež Anastassija Vedenskaja

"Tingatinga kahe kodu vahel" (Hiina), rež Yong Zhang

Võitjad valib välja žürii, kuhu kuuluvad Soome režissöör Karin Pennanen, Ukraina režissöör Roman Bondartšuk ja Mehhiko-Eesti helirežissöör Israel Bañuelos.

Doc@PÖFFi Balti võistlusprogramm

"Lõhkekehad Läänemeres" (Leedu-Saksamaa-Läti), rež-d Agnė Dovydaitytė ja Alexander Belinski

"Tahan olla inimene" (Leedu), rež Rinaldas Tomaševičius

"Jää, mehed ja kuldnokk" (Eesti), rež Mihkel Oksmann

"Halastus" (Island-Leedu-Hispaania), rež-d Pepe Andreu ja Rafa Molés

"Elame edasi" (Leedu), rež Nerijus Milerius

"Pärast tormi" (Leedu), rež Francesco Rufini

"Riia, mu arm" (Läti), rež Karolina Peterson

"Täiuslikud" (Eesti), rež Laura Liventaal

"Surra, et elada" (Ukraina-Läti-Slovakkia), rež Julija Hontaruk

Žüriisse kuuluvad Prantsuse produtsent Christian Popp, Hollandi režissöör ja festivalide programmikoostaja Rada Šešić ning USA-Saksa produtsent Carmen L. Vicencio.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini.