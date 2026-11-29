Mida saame meie, loomeinimesed, teha, et nihutada ühiskonda ja poliitikuid pidama kultuuri mitte kaubaks, vaid riiklikuks prioriteediks, küsib Silvia Lorenzi Sirbis .

PÖFF-i raames toimus 16. novembril kaks filmitööstuse üritust, mis tõstatasid valusa küsimuse Eesti filmitööstuse tuleviku kohta. Kuidas garanteerida režissööridele ja filmitegijatele õiglane töötasu, mis muudaks loomingulise karjääri majanduslikult jätkusuutlikuks? Ja kes peaks vastutama selle eest, et kultuur ning eriti filmikunst oleks prioriteetsemas seisus nii Eesti ühiskonnas, avalikus poliitikas kui ka rahastusotsustes?

Vestlusringi "Õiglane töötasu, tugevamad lood. Režissööriameti jätkusuutlikkusest" juhatas Euroopa Režissööride Föderatsiooni FERA juht Bill Anderson ning osalesid Poola filmitegija ja FERA nõukogu liige Katarzyna Klimkiewicz, Martijn Winkler Hollandi Režissööride Gildist ning Liina Triškina-Vanhatalo, Eesti Filmirežissööride Gildi kaasasutaja ja Eesti Audiovisuaalautorite Liidu juht.

Sellele järgnenud esitlusel "Väike tööstus, suured plaanid. Mida on Eesti filmil õitsenguks tarvis?" tutvustasid Kätlin Palm ja Lennart Mathias Männik oma uurimistööd Eesti filmitööstuse erialavõrgustikest, ligipääsetavusest ja struktuursetest probleemidest.

Kõlama jäi küsimus: Mida saame meie, loomeinimesed, teha, et nihutada ühiskonda ja poliitikuid pidama kultuuri mitte kaubaks, vaid riiklikuks prioriteediks.

Mis on Euroopa filmikunst ja mille poolest see erineb kommertsfilmist?

Režissööride vestlusring algas norra filmilavastaja Joachim Trieri videotervituse ja sõnadega: "Kui anname võimaluse filmikunstile, siis tegelikult anname võimaluse empaatiale. Minna ühte ruumi koos teiste kinokülastajatega ja elada kaasa inimlikele lugudele, mis võivad olla kultuuriliselt vaataja omast üsna erinevad, ent enda peegeldust tegelastes nähes, ja vastupidi, mõistame teise kohta midagi sellist, millest me varem teadlikud ei olnud."

Trier rõhutas ka seda, kui oluline on kultuuriliste ja keeleliste eripärade säilitamine ja mitte enda allutamine Holly­woodi süsteemile. Norra filmide tegemine on tal võimaldanud keele, slängi ja tuttavate paikade kaudu väljendada psühholoogilisi, sotsioloogilisi ja kultuurilisi nüansse. Erilisus on meelde­jääv, aga mõistetav ning publik leiab võrreldavaid elemente oma kultuuriga.

Seda loomingulist potentsiaali ei tohiks aga käsitleda hobina. Kui ühe elukutse missioon on kultuuribarjääride ületamine ning üldinimliku empaatia tekitamine, siis peaks selle eest saama ka stabiilset tasu.

Kas ainult rikkad jaksavad olla režissöörid?

Me näeme režissööre võtete ajal, aga see on vaid kaduvväike osa nende tegelikust tööst. Režissöör teeb sadu otsuseid päevas. Ta koordineerib loovosakondade tööd, leiab lahendusi kriisiolukordades, arvestab eelarvepiirangutega ja teeb kompromisse. Samal ajal tuleb tal motiveerida meeskonda ja kogu aeg silmas pidada seda, kuidas iga üksik langetatud otsus mõjutab lõplikku tervikut. Ja lõpptulemuse eest on ju samuti vastutav just tema.

Režissöör võib projektiga ametis olla mitu aastat, stsenaariumi arendusest kuni levitamiseni välja. Kaadritagune intensiivne töö, mis hõlmab planeerimist, organiseerimist, koordineerimist ja haldamist, jääb tihti märkamatuks.

Kas režissöör saaks projektile pöörata sellist tähelepanu hobikorras? Paratamatult teeb õnnestumiseks vajamineva aja panustamine peaaegu võimatuks lavastajatöö kombineerimise mingi muu täistöökohaga.

Kas režissööridel on võimalik täna üles ehitada jätkusuutlikku karjääri? Ei.

Kui filmi lavastamise kutsele saavad järgneda ainult sõltumatute finants­vahenditega inimesed, siis muutub see amet järjest enam ainult ühe ühiskonnaklassi privileegiks. Nii on risk, et jäävad välja andekad režissöörid ja nendega koos ka teistsugused hääled, kogemused ja lood, mida kõike peaks filmikunst võrdselt hõlmama.

Liina Triškina-Vanhatalo selgitas Eesti olukorda ajaloolises kontekstis. NSV Liidu kokkukukkumise järel kaotas kohalik filmitööstus Moskva rahastuse ning vastloodud noores riigis ei asendatud seda kohe uue jätkusuutliku süsteemiga. 1990. aastal oli Eestis umbes 640 kino, aga 1999. aastaks oli neist alles 74. Kinokülastused kukkusid samas ajavahemikus 10,9 miljonilt 800 000ni ning 1996. aastal ei toodetud mitte ühtki täispikka Eesti mängufilmi. Kollaps mõjutas nii filmitööstust kui ka -professionaale, kellest paljud pidid leidma muid viise elatist teenida.

Täna on olukord teine, aga rahastus on jäänud endiselt napiks. 2025. aastal küündis Eesti filmile antav aastane kogutoetus 9,4 miljonini: umbes 7 miljonit sellest tuli Eesti Filmi Instituudist (EFI), 1,9 miljonit Kultuurkapitalist ja 450 000 regionaalsetest filmifondidest.

EFI toetab aastas nelja-viit keskmise suurusega mängufilmi, mille eelarve jääb umbes 1,5 miljoni kanti, seitset-kaheksat dokumentaalfilmi ja umbes kaheksat animatsiooni. Rahvusringhääling panustab marginaalselt ja levitajad pakuvad eelmüügiks üsna väikesi summasid.

Ainult osa mängufilmi eelarvest tuleb Eestis avalikest allikatest, mis tähendab, et ülejäänud tuleb kokku saada kas siis rahvusvahelise rahastuse või erainvestorite toel.

Mida see tähendab? Eelarved on väiksed, tehnilised kulud on Eestis aga võrreldavad teiste, suuremate riikide omadega. Kust siis see kapital tuleb? Inimeste palkadest.

Triškina-Vanhatalo esitatud arvud paljastavad Eestis töötavate režissööride tegeliku majandusliku seisu. Viimase viie aasta jooksul arvestatava riigi toetusega toodetud viieteistkümne mängufilmi põhjal tehtud Eesti Filmirežissööride Gildi ja Eesti Audiovisuaalautorite uuringust selgub, et filmi lavastamisele kulub režissööril keskmiselt 596 kaheksatunnist tööpäeva, mis võrdub kahe ja poole tööaastaga. Režissööri keskmine töötasu aga on keskeltläbi 6,9 eurot tunnist, pärast maksude mahaarvamist. See võrdub umbes 32 900-eurose tasuga kogu projekti eest, mis jaguneb arendus-, tootmis- ja leviperioodide vahel. Teisisõnu on režissööri palk ühe riikliku toega toodetud mängufilmi eest umbes 1100 eurot kuus. Lisaks ei ole tagatud ka pidev töövoog ega kindel kuupalk. Need arvud muudavad filmilavastamise majandusliku tegelikkuse eriti ilmseks: vaatamata vastutusele ja suurele ajakulule teenivad režissöörid tihtipeale vähem kui paljud teised professionaalid (või isegi amatöörid).

Rahvusvahelised koostööprojektid võivad samuti hägustada filmi üldeelarve ja režissööripalga omavahelist suhet. Suurem eelarve ei pruugi tingimata tähendada kõrgemat töötasu. Režissöörid võivad olla sunnitud leppima väiksema tasuga, et saada film ära teha, andes nii hoogu nõiaringile, kus oma hääle suudavad kuuldavaks teha vaid majanduslikult sõltumatud tegijad.

Hollandi andmeanalüüsimudel ja koostöö tehniliste spetsialistidega

Martijn Winkler tutvustas Hollandi meetodit – filmi- ja audiovisuaalsektori kollektiivset õiglase tasu mudelit. See põhineb seisukohal, et töötingimuste parandamiseks ja institutsioonide ärgitamiseks tegudele on hädavajalik põhjalik taustauuring ja usaldusväärsed andmed.

Teadurid palusid režissööridel ja stsenaristidel hinnata oma töö kvaliteeti, sealhulgas mängufilme, sarju ja dokumentaalfilme. Enamik küsitletutest kukutas end läbi halva hindega. Mitte ande puudumise tõttu, vaid seepärast, et halvad töötingimused takistasid neil oma võimete täielikku rakendamist. Uuring näitas ka, et paljud filmitegijad teenisid napilt rohkem (ja vahel ka vähem) kui miinimumpalga.

Uuringutulemused tekitasid poleemikat kogu filmisektoris, sealhulgas tehnilised töötajad, produtsendid ja ka kultuuriminister. Ühine mure oli selles, et ilma jätkusuutlike tingimusteta lähevad professionaalid mujale, mis muudab filmitööstuse arengu võimatuks.

Vastuseks lõi filmivaldkond 2022. aastal ketentafel'i*, tuues kokku 19 organisatsiooni ja kaasates režissöörid, stsenaristid, näitlejad, filmimeeskondade liikmed, produtsendid, ringhäälingud ja ametiühingud. Sihiks oli valdkonna ühendamine, ühtse kutse- ja vastutusala terminoloogia kasutuselevõtt ning uuringuandmetel põhineva õiglase tasusüsteemi väljatöötamine.

Nad panid kokku 383 mõistest koosneva sõnastiku ja juhise, mis hõlmas 13 erineva filmitööstusharu kirjeldusi, selgitusi ja termineid. Klassifikatsiooni­süsteemis hinnati tähtedega A–K ära vastutuse, juhtimise, komplekssuse, probleemilahendamise ja kommunikatsiooni määr. Võttes aluseks olemasoleva Hollandi palgastruktuuri, panid nad paika iga taseme professionaalide minimaalse tunnitasu. Kuna enamik filmiprofessionaale töötab vabakutselistena, lisati nende töötasule umbes 74%, et katta puhkusetasu, pension, kindlustus ja projektidevaheline töötuperiood.

Seatud määrad on miinimumlävendid, mida kohandatakse igal aastal inflatsiooniga. Nõutud professionaalidel säilib endiselt vabadus kaubelda kõrgemat töötasu.

Hollandi mudel näitas seda, kuidas on võimalik kombineerida loomingulisi, juriidilisi ja majanduslikke teadmisi kollektiivse ettevõtlikkusega ja tõendus­põhiste uuringutega, et filmitegijate häält kuuldavaks teha.

Poola kollektiivne tegutsemine, ühiskondlik kaitse ja autoritasud

Katarzyna Klimkiewicz tutvustas Poola kogemust võitluses õiglaste töötasude ja paremate töötingimuste eest. Ta tunnustas Hollandi meetodit, aga selgitas, et Poola lähenemine on palju emotsiooni­põhisem ja konfliktsem, eriti selles, mis puudutab autoritasude saamist voog­edastusplatvormidelt.

Filmitegijatel tuleb kõigepealt organiseeruda, et oma õigusi tõhusalt kaitsta. Juriidilised ja institutsionaalsed protsessid võivad üle jõu käia, aga organisatsiooni kaudu saab teha valjemat häält ja seda ka pikemalt, kui keerulised läbirääkimised ja erimeelsused aega võtavad.

Poola Režissööride Gild algatas kampaania, kus nõuti audiovisuaalautoritele autoritasusid voogedastusplatvormidelt. Protestide, meedia tähelepanu ja seadusloomeprotsessis osalemise kaudu võitlesid Poola filmitegijaid selle eest, et nende õigused oleks Poola seadusega kaitstud. Kampaania näitas muu hulgas seda, et kultuuritöötajad suudavad kollektiivselt seadusandlust mõjutada.

Gild võitleb ka sotsiaalsete garantiide eest madalamalt tasustatud filmi­tegijatele, eriti vabakutselistele, kes liiguvad ühelt projektilt teisele lühiajaliste lepingutega ning kelle õigused on projektidevahelisel ajal kaitseta.

Autoritasusid ei tohiks võtta kahekordse palgana, kommenteeris Klimkiewicz, vaid loometöö tasustamise loomuliku osana. Voogedastajad teenivad filmitegijate töö pealt tulu ning loojad ei peaks piirduma vaid tänulikkusega selle eest, et nende töö on voogedastushiidude tõttu suurematele rahvahulkadele kättesaadav.

Kampaaniast sai ka põlvkondade­ülese toetuse tugisammas. Gild saab protsendi autoritasudest ja jagab osa tulust ümber hariduslikele, kultuurilistele ja ühiskondlikele tegevustele, sealhulgas arendusfondile, mis toetab alustavaid filmitegijaid ja nende ideid. Nii tekib võrgustik, mille sees jagatakse teavet ja vahendeid üle põlvkondade.

Kokkupuudete tähtsusest väikestes ühiskondades

Lennart Mathias Männik ja Kätlin Palm tutvustasid uurimustööd Eesti väikese filmitööstuse professionaalsetest võrgustikest ja struktuurilistest kitsaskohtadest.

Kuidas peaks töösuhteid looma algaja filmitegija väikeses ühiskonnas, kus kõik tunnevad kõiki? Eestis on täheldada leiget koostööd ka loojate endi vahel ning kogenud professionaalid võiksid mängida noorte filmitegijate harimisel suuremat rolli: jagada neile eelmiste põlvkondade oskusteavet ning pakkuda töö- ja karjäärivõimalusi. Isegi kui erialast tööd pakutakse alati samadele inimestele, on sellised ühendused siiski väga väärtuslikud, eriti väike­riikides.

BFMi juhi Ivo Lille sõnul peaks filmi­haridus püüdma inimesi koolitada mitte üksnes tänase filmitööstuse tarbeks, vaid ka homset ette nähes. Kuigi ta argument on õige, tõstatab see uue küsimuse: kas tudengite põhjalik ettevalmistus tööturu jaoks ei piira mitte nende võimalusi arendada välja oma isiklik loominguline hääl? Kas see ei julgusta neid hoopis kommertsfilmidele keskenduma?

Võib-olla ei välista need lähenemised üksteist. Tugevam professionaalse mentorluse raamistik aitaks alustavatel filmitegijatel filmitööstuses pärast lõpetamist teed leida ning samas saaks ülikoolid võimaldada tudengitele vajalikku vabadust katsetamiseks ja oma hääle leidmiseks.

Kas institutsioonide panus on piisav?

See küsimus on eriti oluline Eestis, kus avalik raha ja fondide toetus on filmitööstuse jätkumiseks hädavajalik.

Kultuuriministeeriumi audio­visuaal- ja digikultuuri nõunik Karlo Funk kirjeldas kohalikus filmisektoris toimuvat kui järjekordset kriisi pärast koroonat ja suuremaid muutusi kultuuri­maastikul. Funk osutas mitmele struktuursele lüngale: eelnevad erimeetmed debütantide toetamiseks on lõpetatud samal ajal, kui muud neile kättesaadavamad rahastusvoorud (eksperimentaalfilm) on samuti tühistatud. Eestis pole tugevat riigi­televisiooni kõrval ei tellijana ega rahastuspartnerina, mistõttu ei saa Eestis rakendada mõnele teisele riigile iseloomulikku rahastusmudelit ning see seab omakorda lisapinge olemas­olevale avalikule rahale.

Kas on aga tegu lihtsalt rahapuudusega või pole filmile piisavalt tähtsust omistatud?

Funk tõi välja lünga Eesti kultuuri­strateegiate ja nende teostamise vahel, kuna poliitilisi kavatsusi ei kata tihtipeale rahaline garantii.

Eesti kinopublik on endiselt aktiivne. Kuigi publikuhuvi ja filmide stabiilne rahastus on eri teemad, viitavad vaatajaarvud ometi sellele, et inimesed hindavad ka kino kohana, kus filmi kogeda. Lõppude lõpuks tehakse filme ju publikule ja publik nõuab filme.

Struktuuride haavatavus ja nende sõltuvus maksupoliitikast

Lõpuks soovin tähelepanu juhtida teemale, mida tol päeval ei arutatud, aga mis on minu arvates oluline, kuna paljastab Eesti kultuurisektori struktuuride käesoleval aastal ilmnenud haavatavuse.

2025. aasta detsembris kiitis riigikogu heaks hasartmängumaksu järkjärgulise alandamise kuuelt protsendilt neljale aastaks 2029, lootuses sellega meelitada ligi rahvusvahelisi ettevõtteid ja suurendada maksutulu. Maksumäär langeb pool protsenti igal aastal. Seaduse algatajate viga jättis algselt maksustamise alt välja veebikasiinode õnnemängud. Parlament parandas vea 2026. aasta veebruaris ning parandus jõustus märtsis. Oodatud uued kliendid on jäänud aga tulemata. 2026. aasta oktoobriks oli laekunud vaid kaks uut litsentsitaotlust. Üks lükati tagasi ja teine on menetluses. Need muutused tekitavad eriti muret kultuurkapitalile, mis saab enda kasutusse 47,8 protsenti aastas laekuvast hasartmängumaksu tulust ning mille käekäik sõltub otseselt maksupoliitikast.

Madalamad maksumäärad on toonud kaasa kultuurirahastuse kahanemise, ilma et oleks realiseerunud valemi plusspool, uued hasartmängulitsentsid. See lünk võib tõsiselt mõjutada loomeinimeste ja kultuuriorganisatsioonide tegevust ning seisata ka kultuuriasutuste ehitusprojektid, suurendades potentsiaalselt nende sõltuvust laenudest ja intressidest. Selle poliitika tagajärjena on jõutud nüüd selleni, et kaalutakse maksusoodustuse tühistamist. 24. novembril otsustas riigikogu rahanduskomitee algatada eelnõu, mis peataks järkjärgulise hasartmaksukärpe 2027. aasta 1. juulist, jättes maksumäära 5,5 protsendi peale.

See juhtum tõstatab raske küsimuse kultuurirahastuse stabiilsusest ning selle haavatavusest ja sõltuvusest poliitilistest otsustest ja maksupoliitikast.

Samal ajal jätkab riik märkimisväärsete summade eraldamist kultuuri­eelarvest suurte kultuurivaldkonna taristu­projektide ja uute ehitiste arendamiseks. Tekib küsimus: kus on tasakaal taristusse investeerimise ning nende inimeste, organisatsioonide ja loometegevuste toetamise vahel, mis kultuuri üldse võimalikuks teevad?

Kui kultuuristrateegiates seatakse ambitsioonikaid eesmärke, aga neid teostavad professionaalid on silmitsi kärbetega, siis kas me tõesti peame kultuuri riiklikuks prioriteediks? Või suureneb veelgi lõhe kultuuri tähtsuse poliitilise tunnustamise ja kultuuriga tegelevate inimeste ja nende loomingu toetamiseks võetud majandusliku vastutuse vahel?

29. novembril toimub Estonia kontserdisaalis kultuurikongress "Parim kaitse on kultuur", mis annab loodetavasti neile küsimustele vastuseid ja avab väga vajaliku arutelu Eesti kultuuri tulevikust.

*Ketentafel – Hollandi konsultatsiooniplatvorm, kus ümarlaua äärde tuuakse mingi tööstusharu, aga eriti kultuuri- või loomevaldkonna kõigi osade esindajad, et siis koos jõuda õiglase töötasu ja töötingimuste tasakaalus kokkuleppele.