Loomeliitude ja kultuuriorganisatsioonide ühendus Kultuuritahe korraldab pühapäeval kultuurikongressi Estonia kontserdisaalis, mille avas sõnavõtuga president Ülle Madise. Avaplokis pidasid kõned ka helilooja ja esseist Jüri Reinvere ning ajaloolane ja kultuuriteadlane Marek Tamm.

Päeva jooksul kõnelevad ja küsivad kultuuri rolli üle riigis kultuuritegijad, poliitikud ja ühiskonnategelased.

Teiste seas astuvad üles salvestustes ja kohapeal Eesti Teatriliidu tegevjuht Elin Kard, lavastaja ja näitleja Mari-Liis Lill, kunstnikud Kaido Ole ja Sigrid Viir, filmirežissöörid Anna Hints, Veiko Õunpuu, Tõnis Pill ja Moonika Siimets, kirjanik Lilli Luuk, näitleja Tõnis Niinemets, balletitantsija ja Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin, lavastaja ja koreograaf Mart Kangro, helilooja Liisa Hõbepappel, muusik Erki Pärnoja, majandusteadlane Helery Tasane, ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik, Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme, filmifestivali PÖFF juht ja asutaja Tiina Lokk, Eesti Arhitektuurikeskuse juht Kristiina Reidolv, kultuuriettevõtja ja kongressi korraldusjuht, Helen Sildna, näitleja Evelin Võigemast, sotsiaalteadlane Marju Lauristin, kirjanik, kultuuriteoreetik Rein Raud, filmioperaator, -stsenarist ja -režissöör Elen Lotman, lavastaja ja dramaturg Priit Põldma.

Päeva juhivad Eesti Teatriliidu juht Gert Raudsep ja Eest Näitlejate Liidu juhatuse esimees Reimo Sagor.

"Kultuurikongressi toimumise eesmärk on tõsta kultuur Eesti ühiskonnas fookusesse ning kanda hoolt, et kultuuripoliitika teema oleks saabuvatel valimisel võrdne teiste oluliste kõrval," ütles Eesti Teatriliidu juht Gert Raudsep.

Kultuuritahte kutsel tutvustavad erakondade esinumbrid ja tänane kultuuriminister oma kultuurivisiooni.

Kohal on Heidy Purga (Reformierakond), Jonatan Vseviov (Sotsiaaldemokraadid), Kristina Kallas (Eesti 200), Lavly Perling (Parempoolsed), Martin Helme (EKRE), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Urmas Reinsalu (Isamaa). Nende plaane kommenteerivad kultuurieksperdid Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand, filmirežissöör ja stsenarist Martti Helde, Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste, Eesti Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere jr. Vestlust juhib kultuuriajakirjanik, Postimehe peatoimetaja asetäitja ja Postimees Nädala peatoimetaja Heili Sibrits.

Kultuurikongress kestab planeeritult kella 18-ni.

Kultuuritahe on 2026. aasta suvel asutatud Eesti kultuurivaldkonna ühisalgatus, mis koondab loomeliite, kultuuriasutusi, ürituskorraldajaid ja kultuuriettevõtteid.

Ühendusse kuulub üle 40 organisatsiooni, liikmesorganisatsioonide kaudu on kaasatud aga sajad valdkonna esindajad. Kultuuritahe seisab selle eest, et kultuur oleks paremini kättesaadav, selle osakaal riigieelarves ei väheneks ning kõigile kultuuritöötajatele oleks tagatud õiglased töötingimused ja sotsiaalne kaitse.