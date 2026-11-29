Huddersfieldi nüüdismuusikafestivali (HCMF) esimestel päevadel jõudis publiku ette Kris Kuldkepi, Gregor Kulla ja Liisa Hõbepappeli looming. Nende muusika liigub kontrabassi ja elektroonika piirialadelt ühiskondlike muutuste peegeldamiseni ning klaveri kõlamaailma mikroskoopilise uurimiseni. Eesti heliloojate ja interpreetide jaoks tähendas festival aga enamat kui võimalust oma loomingut rahvusvahelisel laval esitleda. See pakkus kohtumisi, koostöövõimalusi ja kinnitust, et nende loomingulised otsingud kõnetavad ka väljaspool kodumaist muusikaruumi.

Ühendkuningriigi üks olulisemaid nüüdismuusikasündmusi, Huddersfield Contemporary Music Festival ehk HCMF, on paik, kuhu tullakse kuulama uut ja veel tundmatut, kohtuma heliloojate ning interpreetidega ja avardama arusaama sellest, mis muusika võib olla. Siin on ruumi eksperimendile, ootamatutele kõladele ja teostele, mis esitavad kuulajale küsimusi. Tänavune Eesti esindatus ulatub kammermuusikast eksperimentaalse heli ja audiovisuaalse kunstini. Oluline pole üksnes Eesti nimede jõudmine festivali kavva, vaid ka see, milliste kunstiliste ideede ja koostööde kaudu sinna jõutakse.

Festivali avaõhtul, 20. novembril astus publiku ette kontrabassimängija ja eksperimentaalmuusik Kris Kuldkepp 40-minutilise sooloetteastega "Morphology for Loving Ears", milles kohtuvad kontrabass ja elektroonika. Tema jaoks pole elektroonika lihtsalt traditsioonilise instrumendi taust või lisakiht, vaid kontrabassiga võrdväärne partner, kellega koos sünnib uus heliline tervik. Kuldkepp katsetab erinevate mikrofonipaigutuste ja feedback'i-võtetega ning uurib, kuidas kuidas instrument, ruum ja elektroonika üksteist mõjutavad.

Intervjuus Klassikaraadiole rääkis ta, et sellise muusika puhul ei saa tingimata otsida klassikalist kulminatsiooni. Olulisemad on muusika kulgemises tekkivad emotsionaalsed ja füüsilised hetked, mis sõltuvad ka konkreetsest ruumist ja kuulamissituatsioonist. Huddersfieldi kontserdipaigas Bates Mill Blending Shed oli lava publikust üsna kaugel ning otsene kontakt kuulajatega jäi seetõttu piiratuks. Ometi pani publiku tähelepanelikkus teda mõtlema sellele, kuidas kuulajad tajuvad muusika terviklikku vormi.

Kuldkepp tõstis esile publiku keskendumisvõimet. Tema sõnul on eriline, kui kuulaja jälgib heli kulgemist algusest lõpuni ja tajub ka selle väiksemaid muutusi. Just niisugune kuulamiskogemus on eksperimentaalse muusika puhul oluline: see ei paku tingimata tuttavaid meloodiaid või tavapäraseid vormilisi pidepunkte, vaid kutsub kaasa mõtlema ja märkama ka seda, mis võib esmapilgul jääda peaaegu kuuldamatuks.

Ka festivali teised kontserdid pakkusid Kuldkepile inspiratsiooni. Eriti jäid talle meelde eksperimentaalse vabaimprovisatsiooni trio Juno 3 ja Vilniuses tegutseva post-muusika kollektiivi Artisans ülesastumised.

Juno 3 loomingus kohtusid kitarrist Han-earl Parki, saksofonisti ja elektrooniku Lara Jonesi ning elektroonik Pat Thomase esituses improvisatsioon ja eksperimentaalne helikäsitlus. Kuldkepile pakkus erilist huvi heli ja ruumi vastastikune mõju ning temas tekkis lausa soov püsti tõusta ja muusikasse füüsilisemalt sisse elada.

Teistsuguse, ent sama mängulise lähenemise tõi lavale Artisans. Nende kava "Synthetic Piss" kõrvutas kollektiivi liikmete loomingut Ameerika helilooja Thomas Spann Farmer III teoste ja avangardmuusika suurkuju Anthony Braxtoni muusikaga. Artisans mängib teadlikult nüüdismuusika ootustega: nende koosseis võib olla kord rahvamuusikabänd, kord nüüdismuusikaansambel või hoopis Powerpoint-esitlus. Kuldkepile oli see üks festivali eredamaid elamusi, mis näitas, kui vabalt võib muusika liikuda eri žanrite, esitusviiside ja kunstiliste hoiakute vahel. Huddersfieldi väärtus peitubki selles, et siia ei tulda üksnes oma teost esitama, vaid ollakse osa suuremast kunstilisest keskkonnast, kus teiste looming võib üllatada, raputada harjumuspäraseid arusaamu ja anda tõuke uutele ideedele.

Gregor Kulla jaoks oli oluline kohtumine muusikutega

21. novembril kõlas St Paul's Hallis Kanada keelpillikvarteti Quatuor Bozzini esituses Gregor Kulla teos "Whatevergirl", mille puhul oli tegemist Ühendkuningriigi esiettekandega. Internetikeelest tuttav pealkiri kannab endas nii ükskõiksust kui ka enesekaitset. Ka teose sisuline lähtekoht on seotud ümbritseva tegelikkusega. Kullat mõjutavad ühiskondlikud protsessid, poliitilised liikumised ning nendega kaasnevad hirmud ja ebakindlus. Ta ei püüa sündmusi muusikas otsesõnu kujutada, vaid tabada ajastu üldist meelelaadi ja anda sellele abstraktsem heliline vorm.

Kaheksa minuti pikkune teos lähtub nii isiklikust kui ka ühiskondlikust muutuste ajastust. Kavatekstis kirjeldab Kulla maailma, kus demokraatlikud väärtused, inimõigused ja vabadus on üha suurema surve all ning poliitiline tegelikkus muutub järjest absurdsemaks. Helilooja sõnul on talle praeguses loomingulises etapis eriti olulised uudishimu, katsetamine ja võimalus liikuda omaenda huvide suunas.

Koostöö Quatuor Bozziniga pakkus Kullale ootamatult palju rõõmu. Kui varasematel välisreisidel on sageli tulnud keskenduda proovidele ja seejärel kiiresti järgmisse kohta edasi liikuda, siis Huddersfieldis jäi rohkem aega inimestega kohtumiseks, vestlemiseks ja uute tutvuste loomiseks. Talle meeldis festivali vaba õhkkond, millele aitab kaasa ka Huddersfieldi väikelinna mõõde. Rahvusvaheline nüüdismuusikakogukond ei tundunud seal kauge ja anonüümse maailmana, vaid inimeste võrgustikuna, kus on võimalik päriselt kohtuda ja mõtteid jagada.

Oluline oli ka võimalus kuulda oma teost teistsuguses esituses. Kulla märkis, et iga ansambel toob muusikasse oma huvid ja tõstab esile erinevaid nüansse. Quatuor Bozzini oli tehniliselt keerukad detailid iseseisvalt väga hästi ette valmistanud, mistõttu sai ühistes proovides keskenduda teose üldisele kulgemisele. Heliloojat rõõmustas, et Kanada kvarteti esituses tõusid esile ka mõned muusikalised liinid, mis olid jäänud talle vähem märgatavaks teose esiettekandel M4gneti kvarteti esituses Eesti Muusika Päevadel. See andis talle kindlustunde, et tema kirjutatu kõlab nii, nagu ta oli kavatsenud. Kulla sõnul on keerulise teose loomisel lihtne takerduda detailidesse ja tehnilistesse nüanssidesse. Seetõttu oli eriti hea kuulda, et tervik toimib ja tema loominguline mõte jõuab kuulajani.

Teose ettevalmistamine pakkus huvitava kogemuse ka Quatuor Bozzini muusikutele. Kvarteti viiuldaja Clemens Merkeli sõnul oli see nende esimene kokkupuude Eesti helilooja loominguga. Uue helilooja teose õppimine tähendab interpreetidele alati teatavat avastusretke, sest lisaks nooditeksti tundmaõppimisele tuleb mõista, millist helikeelt autor kasutab ja kuidas ta oma muusikat ette kujutab.

Merkel rõhutas ka helilooja ja interpreetide vahelise suhtluse tähtsust. Ka siis, kui helilooja proovides kohal ei viibi, saadab kvartett talle salvestisi ja küsib tekkinud küsimuste kohta täpsustusi. Gregor Kulla puhul oli selline suhtlus oluline osa teose ettevalmistamisest. Kvartett ei soovinud midagi iseenesestmõistetavana võtta, vaid püüdis autori mõttemaailma võimalikult täpselt mõista. Selline dialoog aitab vältida oletusi ja jõuda lähemale helilooja kavatsustele.

Huddersfieldist võtab Kulla kaasa eelkõige teadmise, et tema looming kõnetab. Rahvusvahelised kohtumised on aidanud tal mõista, et igal loomingulisel suunal on oma publik ning mõttekaaslasi ei pea tingimata otsima jõuga. Kui oma asjaga järjekindlalt tegeleda, leitakse ühel hetkel ka inimesed, kellele see korda läheb. Kulla sõnul on see toonud talle rahu ja kindlustunde, et ta ei pea oma loomingulisi valikuid pidevalt teistele tõestama.

Liisa Hõbepappel kutsus kuulama ka kõige kiiremini kaduvaid helisid

23. novembril tuli Leedu pianisti Julija Bagdonavičiūtė esituses Huddersfieldis maailmaesiettekandele Liisa Hõbepappeli uus klaveriteos "Anlage: Solidify". See kuulub helilooja sooloteoste sarja, mille lähtekohaks on ühe instrumendi võimaluste põhjalik uurimine. Sarja nimi "Anlage" viitab algidule, tuumale või millelegi, millest võib hiljem välja kasvada suurem vorm. Alapealkiri "Solidify" kirjeldab algse idee järkjärgulist kuju võtmist.

Hõbepappel võrdles sooloteose kirjutamist omamoodi laboratooriumiga. Ühele instrumendile keskendudes saab uurida selle omadusi ja kõlalisi võimalusi, jälgida väikeseid muutusi ning avastada nüansse, mis suuremas koosseisus võivad märkamata jääda. Selle teose puhul otsustas helilooja mitte kasutada klaveri prepareerimist ega keelte otsest puudutamist, elektroonikat või muid lisainstrumente. Ta tahtis uurida klaverit sellisena, nagu see on. Hõbepappel märkis, et nüüdismuusikas leidub palju põnevaid võimalusi instrumentide tavapärase kõla muutmiseks, kuid vahel on huvitav astuda sellest samm tagasi ja süveneda instrumendi enda võimalustesse.

Teose loomisele eelnes pianistiga ühine tööperiood Vilniuses. Hõbepappel viis kaasa hulga improvisatsioonilisi harjutusi ja kirjeldavaid ülesandeid, mille abil klaveri erinevaid kõlavõimalusi uurida. Kõik katsetused salvestati ning nende seast hakkas helilooja hiljem valima ja kokku sobitama materjali, milles leidus tema jaoks midagi erilist.

Ta kirjeldas seda protsessi intuitsioonipõhisena: huvitava kõla äratundmine on oluline osa tema loomingulisest tööst. Improvisatsioonis sünnib materjal hetkes, komponeerimine võimaldab aga salvestatud ideid ajas edasi-tagasi liigutada, neid omavahel sünteesida ja neile uusi tähenduskihte anda. Hõbepappeli jaoks ongi oluline otsida heli, mida ta kujutleb, kuid mida pole veel päriselus kuulnud.

Hõbepappel tunnistas, et St Paul's Hallis teost kuulates tekkis tal festivali teiste kontsertide mõjul mõtteid ka selle edasiseks muutmiseks. Nüüdismuusikafestivalil viibimine tähendab heliloojale pidevat dialoogi teiste autorite loomingu ja iseenda kunstiliste valikutega. Enda sõnul tahab ta, et tema muusika innustaks inimesi kõrvu kikitama ning märkama ka kiiresti kaduvaid helisid.

Esiettekandega jäi teose lugu tema jaoks aga avatuks. Hõbepappel rääkis, et teost kirjutades tekkis tal igatsus orkestri järele ning soov klaveri puhul uuritud tämbreid paljundada ja avardada. Ta ei välistanud, et sellest võiks kunagi kasvada välja suurem vorm, näiteks klaverikontsert.

Rahvusvaheline tähelepanu sünnib koostööst

Huddersfieldi esimeste festivalipäevade põhjal võib öelda, et Eesti muusikute osalemise väärtus ei seisne üksnes rahvusvahelises nähtavuses või prestiižse festivali kavva pääsemises. Sama oluline on see, mis toimub kontsertide ümber: heliloojad kohtuvad kolleegide ja interpreetidega, arutavad oma loomingut, kuulevad teoseid uues tõlgenduses ning leiavad loodetavasti inimesi, kellega edaspidi koostööd teha.

Kolme meie autori teosed näitavad, kui erinevaid suundi Eesti nüüdismuusika hõlmab. Gregor Kulla otsib seoseid ühiskondlike protsesside ja helilise väljenduse vahel, tõlkides ühiskondliku ärevuse abstraktseks heliliseks liikumiseks. Liisa Hõbepappel süveneb klaveri kõlamaailma kõige väiksematesse detailidesse, Kris Kuldkepp aga uurib heli füüsilist ja ruumilist mõju ning nihutab akustilise instrumendi ja elektroonika vahelisi piire. Neid erinevaid loomingulisi maailmu ühendavad uudishimu, soov leida midagi senikuulmatut ja julgus usaldada oma loomingulist teed.

Siin on põhjust ka Eesti publikul uhkust tunda. Meie heliloojad ja interpreedid ei esinda Huddersfieldis üksnes oma loomingut, vaid osalevad aktiivselt rahvusvahelises nüüdismuusikadialoogis. Nad ei lähe sinna lihtsalt oma olemasolu tõestama, vaid kohtuvad võrdsete partneritena, kelle ideed pakuvad huvi ka väljaspool Eestit. Gregor Kulla näide tõestab, kui palju võib tähendada helilooja ja interpreedi usalduslik suhtlus. Liisa Hõbepappeli ja Kris Kuldkepi kogemused kinnitavad omakorda, et niisugune festivalikogemus ja teiste muusikute kuulamine võivad avada uusi loomingulisi suundi ning anda julgust oma teed edasi käia.

Eesti kultuuriesindaja Londonis Marika Goldman on rõhutanud, et tänavune Eesti esindatus Huddersfieldis on aastatepikkuse sihikindla töö ja väljateenitud usalduse tulemus. See on tunnustus meie loojatele ja esitajatele, kelle looming räägib Euroopa kultuuriruumis iseenda eest. Just kvaliteedil ja usaldusel põhinev koostöö on tema sõnul kultuuridiplomaatia üks tähenduslikumaid tulemusi.

Eesti fookusprogramm jätkus festivali teisel nädalavahetusel torupillimängija Katariin Raska ja elektroonik Villem Jahu etteastega, Hayley Suviste audiovisuaalse teosega "Oma juured" ning Tallinna Uue Muusika Ansambli kontserdiga. Viimase kavas oli ka Liisa Hirschi teos "Liivi kood", mis on inspireeritud Juhan Liivi luuletusest "Sa tulid".

Festival HCMF kestab 29. novembrini, kuid Eesti muusika teekond sealt edasi jätkub. Koostöös BBC-ga jõuab valik Huddersfieldi festivali kontserte peagi ka Klassikaraadio eetrisse, tuues rahvusvahelise festivali helid ja Eesti muusikute etteasted lähemale kodusele kuulajale.

Huddersfieldist saadud sõnum on lihtne, kuid oluline: Eesti nüüdismuusika ei ole rahvusvahelisel laval külaline, kes ootab äramärkimist. See on elav ja omanäoline osa Euroopa nüüdismuusikamaastikust ning meie muusikutel on põhjust oma loomingulist teed usaldada.

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Artiklis on kasutatud Klassikaraadio intervjuusid Kris Kuldkepi, Gregor Kulla ja Liisa Hõbepappeliga ning Huddersfieldi nüüdismuusikafestivali kavatekste.