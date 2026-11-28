Tallinna teletornis avati 27. novembril näitus "Mikrofonist maailma", mis seob eri ajastute mikrofonid Eesti tele- ja raadioinimeste ning nende tööga. Väljapanek on Eesti ringhäälingu 100. aastapäevale pühendatud näitustesarja "Siin Tallinn! Sajand eetris" kümnes näitus.

Näitusel on väljas 70 mikrofoni, mille kaudu on saja aasta jooksul Eesti sõnumeid edastatud. Esemete kõrval eksponeeritakse arhiivifotosid nende kasutamisest raadios ja televisioonis. Vitriinides saab näha neidsamu mikrofone, mis on fotodel saatejuhtide ees.

Näituse kuraatorid on Tallinna teletorni juhatuse liige Kertu Saks, leiutaja Aare Baumer ja Tiit Kimmel ERR-i muuseumist. Väljapanek on valminud koostöös ERR-i muuseumi, Eesti Ringhäälingumuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi ja ERR-iga.

Ajalooliste esemete kõrval käsitleb väljapanek sõnumi teekonda mõtte sõnastamisest kuulaja ja vaatajani jõudmiseni. Näituse puuteekraanid tutvustavad Tallinna Teletorni rolli Eesti raadio- ja teleajaloos.

Näitusel saab proovida ka saatejuhi, helioperaatori ja produtsendi tööd. Selleks on loodud stuudio, kus külastajad võivad salvestada oma telefoniga uudiste- või vestlussaate ning miksida helipuldiga muusikat. Stuudiopublik saab saadet täiendada aplausi ja naeruga või anda märku vaikuse vajadusest.

Lastele on eraldi ala lastesaadete tegemiseks. Seal on väljas ka ETV telenukud Mõmmibeebi, Äpu, Buratino, Väikese nõia vares ning telelavastuse "Hei, pöialpoisid!" tegelased.

"Mikrofonist maailma" asub Tallinna Teletorni teisel korrusel. Näitust saab külastada teletorni külastuspiletiga.