Tartu kunstikool tähistab 75. sünnipäeva kolmeosalise näitusega

Galerii esimesel korrusel avatakse "Kuhu sa järgmiseks lähed?", kus on eksponeeritud ligi saja Tartu kunstikooli vilistlase tööd. Näitus on persooni- ja ajalookeskne vaade Tartu Kunstikooli vilistlastele ning nende teekondadele pärast kunstikooli. Millise jälje on nad jätnud Eesti kunsti- ja kultuuriväljale ning laiemalt meie igapäevasesse keskkonda?

Näitus keskendub sellele, mis on sündinud pärast kooli lõpetamist – eri kümnenditel loodud maalidele, skulptuuridele, fotodele, illustratsioonidele, graafikale, mööblile, tekstiilile, ehetele, keraamikale ja nahakunstile, aga ka arhitektuurile, disainile, muusikale ja teistele valdkondadele.

Näituse kuraatorid on Krista Roosi, Katrin Maask ja Maarja Roosi.

Keldrikorrusel avatakse õpilastööde näitus "Piiramata pind", mis kõneleb piiratud aegade piiramata pindadest. Teosed on valminud ajal, mil keegi autoritest veel ei teadnud vastust küsimusele "Kuhu sa järgmiseks lähed?".

Väljapanek on pühendatud eelkõige neile, kellel koolitee lõpetamata või kes ühel või teisel põhjusel on seni anonüümseks jäänud. Tühjad etiketid näitusel annavad võimaluse puuduvad nimed taas nähtavaks teha. Kuraator on Mari-Liis Krautmann.

Teisel korrusel saab näha Ilja Jakovlevi kureeritud "7 1/2 Natüürmorti". Kooli kogust on valitud vaikelud, mille õpilased on maalinud aastatel 1957–2026. Iga töö esindab üht kümnendit kooli ajaloos, ligikaudu poole tuhande vaikelu seast valitud tööd annavad kujutatud esemete ja kunstiliste valikute kaudu aimu oma ajastu vaimust, püüdlustest ja atmosfäärist.

Näitus jääb avatuks 17. oktoobrini.