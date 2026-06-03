Pallase lõputööde näitus toob vaatajateni noorte loojate värsked ideed

Reedel kell 17 avatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas 2026. aasta lennu lõputööde näitus "Lend 2026". Pallase galerii kolmel korrusel eksponeeritud teosed peegeldavad lõpetajate maailmatunnetust ning käsitlevad nii isiklikke kui ka ühiskondlikult olulisi teemasid.

Näitusel on väljas 58 lõpetaja tööd disaini, kunsti ning konserveerimise ja restaureerimise valdkonnast, võttes kokku nende nelja-aastase õpitee Pallases.

"2026. aasta lennu töid ühendab sügav huvi inimese kogemuse vastu. Mitmes töös põimuvad minevik ja olevik ning traditsioonilised töövõtted kohtuvad uute tehnoloogiatega – alates 3D-rekonstrueerimisest kuni interaktiivsete installatsioonideni, mis avardavad meie arusaama materjalist, ruumist ja kogemusest," sõnas Pallase rektor Piret Viirpalu.

Ta lisab, et ka eri valdkondade loomulik põimumine on selle lennu üks iseloomulikumaid jooni.

"Skulptuur kohtub meditsiiniga, disain psühholoogiaga, tekstiil kultuurimäluga. Loodud lahendused ei ole ainult esteetilised, vaid sageli ka sotsiaalsed: need toetavad eneseväljendust, loovad uusi õppimisvõimalusi, aitavad mõtestada identiteeti või parandada elukvaliteeti," lausus Viirpalu.

Lõputööde näituse kujundaja on Pallase peakunstnik Madis Liplap. Näitus jääb avatuks 4. juulini.

Lisaks toimub 11. juunil Tartu Jaani kirikus Pallase moeetendus "Mood-Performance-Tants", kus tekstiiliosakonna ja nahadisaini osakonna lõpetajad esitlevad oma rõiva- ja aksessuaarikollektsioone. Etendus on osa Estonian Fashion Festivalist.