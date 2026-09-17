Pildid: EMTA ooperistuudio toob lavale Eduard Tubina taastatud barokkooperi

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio toob esmakordselt Eestis lavale Alessandro Scarlatti ooperi "Armutruudus", mille on taastanud eesti helilooja Eduard Tubin.

"Kauni ning kirgliku teose üle kolme sajandi ulatuv lavale jõudmise lugu on sama erakordne kui selle süžee – täis ootamatuid kokkusattumisi, ajaloosündmustest tingitud traagilisi pöördeid, aga ka õnne ja õilsameelsust," sõnas kontsertlavastuse muusikajuht, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia külalisteadur Mihhail Gerts.

Pärast Eestist põgenemist alustas Tubin 1945. aasta septembris tööd Rootsis Drottningholmi lossiteatri arhiivis, kus ta tegeles ligi kolme aastakümne jooksul varase muusika esitusmaterjalide korrastamisega. Scarlatti "Armutruudus" on üks silmapaistvamaid näiteid Tubina Drottningholmi-perioodi tööst. Ooperi originaalist on säilinud vaid generaalbassi partii ning Tubina loodud orkestratsioon on siiani ainus olemasolev orkestrisaatega versioon sellest teosest. "Armutruuduse" taastamine nõudis Tubinalt enam kui kaks aastat põhjalikku tööd.

"Armutruudus" on barokiajastu ooper, mille keskmes on armastajate tunnete proovilepanek. Teose tegevust kannavad kirglikud suhted ja ootamatud pöörded, mille käigus peavad tegelased valima armastuse, au ja lojaalsuse vahel. Dramaatiliste sündmuste kõrval leidub ooperis ka humoorikaid ja mängulisi hetki, mis loovad elava ning vaheldusrikka terviku.

Muusikajuht on Mihhail Gerts, lavastaja René Soom, valguskujundaja Rommi Ruttas, pianistid-repetiitorid Ene Rindesalu ja Ave Wagner. Laval on EMTA laulu eriala üliõpilased Joosep Vall / Regina Karise, Alla Šubina / Adele Viksne, Hedi Pärtna / Joanna-Maria Suurmets, Enno Lorenz / Marlon Saares, Tuule Ingel / Mari Lassmann, Veronika Buialo / Mari Roos, Geir Kudu / Elisa Hanni ja EMTA orkester.

Kontsertlavastusele eelneb vestlus, kus Mihhail Gerts tutvustab ooperit, selle loomise ja taastamise lugu ning Eduard Tubina Drottningholmi materjalide Eestisse toomise ja digiteerimise projekti. Kontsertetendused toimuvad 17. septembril Tartu Ülikooli aulas ja 19. septembril EMTA suures saalis.