Uuele kauamängivale on koondatud Eduard Tubina varajane orkestrilooming

Albumil on Eduard Tubina varajase loominguperioodi orkestriteosed. "Süit eesti motiividel" oli tema esimene ulatuslik oopus orkestrile ning plaadil on selle esmasalvestus. Tubin alustas süidi kirjutamist 1929. aastal, olles veel üliõpilane Heino Elleri kompositsiooniklassis. 1931. aastal valminud teos on tunnistuseks tema erakordsest andest ja Elleri juhendamisel omandatud oskustest.

Värskel albumil kõlav 1937. aastal lõpetatud teine sümfoonia "Legendaarne" tähistas Tubina läbimurret sümfonistina ning seda peetakse Eesti sõjaeelse sümfoonilise muusika üheks tipuks. Albumil on avaldatud veel kaks Tubina noorpõlveteost – prelüüdid klaverile 1926. aastast.

Dirigent Mihhail Gerts on juhatanud enam kui 70 orkestrit, nende seas BBC Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, NHK Symphony Orchestra jt. Viimastel aastatel on Gerts võtnud südameasjaks Eduard Tubina loomingu tutvustamise ja uurimise. 2021. aastal asutas ta festivali TubIN ning on selle kunstiline juht. Lisaks töötab Mihhail Gerts külalisteadurina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja tema uurimistöö keskendub Eduard Tubina loomingulisele pärandile.

Pärast kontserdihooaja lõppu on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Estonia kontserdisaalis salvestussessioonidel. Lindistatud on Olari Eltsi juhatusel Ülo Kriguli ja Erkki-Sven Tüüri teosed, Neeme Järvi dirigeerimisel Šveitsi-Saksa helilooja Joachim Raffi 9. sümfoonia ja Mihhail Gertsiga Tubina helitöid.