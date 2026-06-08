X!

Uuele kauamängivale on koondatud Eduard Tubina varajane orkestrilooming

Muusika
„The Early Years of Eduard Tubin“
„The Early Years of Eduard Tubin“ Autor/allikas: Orchid Classics
Muusika

Mihhail Gertsi ja ERSO koostöös ilmus uus plaat Eduard Tubina varajasest orkestriloomingust. Albumi "The Early Years of Eduard Tubin" andis välja plaadifirma Orchid Classics.

Albumil on Eduard Tubina varajase loominguperioodi orkestriteosed. "Süit eesti motiividel" oli tema esimene ulatuslik oopus orkestrile ning plaadil on selle esmasalvestus. Tubin alustas süidi kirjutamist 1929. aastal, olles veel üliõpilane Heino Elleri kompositsiooniklassis. 1931. aastal valminud teos on tunnistuseks tema erakordsest andest ja Elleri juhendamisel omandatud oskustest.

Värskel albumil kõlav 1937. aastal lõpetatud teine sümfoonia "Legendaarne" tähistas Tubina läbimurret sümfonistina ning seda peetakse Eesti sõjaeelse sümfoonilise muusika üheks tipuks. Albumil on avaldatud veel kaks Tubina noorpõlveteost – prelüüdid klaverile 1926. aastast.

Dirigent Mihhail Gerts on juhatanud enam kui 70 orkestrit, nende seas BBC Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, NHK Symphony Orchestra jt. Viimastel aastatel on Gerts võtnud südameasjaks Eduard Tubina loomingu tutvustamise ja uurimise. 2021. aastal asutas ta festivali TubIN ning on selle kunstiline juht. Lisaks töötab Mihhail Gerts külalisteadurina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja tema uurimistöö keskendub Eduard Tubina loomingulisele pärandile.

Pärast kontserdihooaja lõppu on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Estonia kontserdisaalis salvestussessioonidel. Lindistatud on Olari Eltsi juhatusel Ülo Kriguli ja Erkki-Sven Tüüri teosed, Neeme Järvi dirigeerimisel Šveitsi-Saksa helilooja Joachim Raffi 9. sümfoonia ja Mihhail Gertsiga Tubina helitöid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:48

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

15:31

Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

15:23

Loomingu Raamatukogus ilmus Guillaume Apollinaire'i valikkogu "Süda Kroon Peegel"

15:23

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

15:17

Uuele kauamängivale on koondatud Eduard Tubina varajane orkestrilooming

14:49

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli uus "Õudne film"

11:49

Viscosa kultuuritehase juht: see ei ole ettevõtlusvorm, mis kedagi rikkaks teeb

11:44

Mustjala festival toob Saaremaale Eesti kooritipud

11:00

Kaili Viidas: suveteatris saavad tihtipeale kokku inimesed, kes tavaliselt koos ei tööta

10:53

Arvustus. Põlvkondadevahelised dialoogid Tartu Kunstimajas

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.06

Rindeoperaator Ivar Heinmaa: kui oled korra laibalõhna tundnud, siis tunned selle igal pool ära

09:19

Andreas Trossek: kunstnike liidu juhatus ei pugenud põõsasse

15:23

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

06.06

Pildid: Maian Kärmas avas oma esimese isikunäituse "Sui"

06.06

Tallinnas esineb tuleval aastal heavy metal legend Sabaton

06.06

Ülevaade. Kas suur ekraan on nüüd juutuuberite päralt?

07.06

Kaarin Kivirähk: publiku ees maalimine on Merike Estna jaoks suure unistuse täitumine

15:31

Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

07.06

Kuldse kaadri taga. Intervjuu Kuldse Palmioksa võitnud "Fjordi" juures töötanud eestlasega

05.06

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo