Ülevaade. Mis toimub fotograafias? Pildiuputusest tagasi autori, materjali ja aeglase vaatamise juurde

Need kaks sündmust osutavad laiemale nihkele: ajal, mil pilte sünnib rohkem ja kiiremini kui kunagi varem, otsib fotokunst järjest teadlikumalt viise, kuidas panna meid peatuma. Paradoks on selles, et kunstimaailm ise töötab samal ajal üha kiiremini.

18. kuni 20. septembrini toimuval Foto Tallinn messil jõuab publikuni 30 kunstnikku 16 galerii vahendusel. Galeriide valik on tugev, tuues kokku Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti ja fotograafia olulisi tegijaid. Galeriide väljapanekutele lisandub rahvusvahelise žürii poolt avaliku konkursi kaudu valitud 15 autorit – see on kureeritud läbilõige sellest, millist fotopõhist kunsti rahvusvaheline žürii praegu relevantseks peab. Fotomessi avalik programm on tugevalt seotud kogumise, kuraatorituuride ja messiformaadiga, kuid palju huvitavam materjal avaneb fotokunstnike endi loomingu kaudu. Eri kunstnike praktikates korduvad küsimused võimaldavad vaadata, millised laiemad nihked fotokunstis praegu toimuvad.

Fookuses ei ole ammu enam üksnes see, mida fotograafia kujutab, vaid järjest enam see, kuidas pilt sünnib, millises vormis ta eksisteerib, kuidas me seda vaatame ning milline roll jääb fotograafile ajastul, mil kujutisi saab toota praktiliselt lõputult.

Fotograafia muutuv suhe tegelikkusega

Rahvusvahelises fotokunstis püsib teravalt õhus küsimus fotograafilise kujutise suhtest tegelikkusega. See pole iseenesest uus probleem, fotograafia pole kunagi olnud neutraalne tegelikkuse koopia, kuid digitaalse manipulatsiooni, algoritmilise pilditöötluse ja generatiivse tehisintellekti tingimustes on küsimuse ulatus muutunud. Enam ei ole võimalik pelgalt kujutist vaadates eristada, kas tegemist on dokumenteeritud sündmuse, lavastuse, manipuleeritud foto või sünteetiliselt loodud pildiga. Foto ajalooline autoriteet nähtava maailma tunnistajana pole kadunud, kuid seda ei saa enam enesestmõistetavana võtta. Foto Tallinnal eksponeeritavate kunstnike teosed pakuvad sellele pingele mitu erinevat vastust.

Samas näitab Antti J. Leinoneni Pyynti fotograafia jätkuvat jõudu tegelikkuse tunnistajana ja ajaloolise mälu kandjana. Leinonen töötab dokumentaalfotograafia ja kujutava kunsti piiril ning tema pikaajaline seeria jälgib Põhja-Soome kalurite kogukonda ja üha haruldasemaks muutuvat elatusviisi. Kalapüük ei tähenda siin üksnes ametit, vaid põlvkondade vahel edasi antud teadmisi, oskusi ja eluviisi.

Just pikaajaline dokumenteerimine annab neile fotodele tähenduse, mis ulatub üksiku kujutise esteetikast kaugemale. Leinonen talletab midagi, mis võib muutuda või kaduda, ning fotograafiast saab seeläbi nii tunnistus olevikust kui ka materjal tulevase ajaloomälu jaoks. Samal ajal ei esita ta seda maailma neutraalse vaatlejana: tema äratuntav fotograafiline käekiri, värvikasutus ja teostes läbiv huumor kujundavad viisi, kuidas tegelikkus vaatajani jõuab.

Vika Eksta puhul pöördub dokumentaalfotograafia objektiivsuse küsimus fotograafi enda mineviku poole. Foto Tallinnal eksponeeritud teosed pärinevad ajast, mil ta oli alles fotograafiaga alustanud ning vaimustunud Magnumi fotograafidest ja ideest jäädvustada elu võimalikult objektiivselt. Oma tädi Zoņa matustele läks ta 35 mm kaamera ja mustvalge filmiga, mõeldes enda sõnul sellele, kuidas Cartier-Bresson oleks sündmust näinud.

Aastate möödudes on muutunud aga nii kunstnik kui ka nende fotode tähendus. Kunagi oleviku võimalikult objektiivseks dokumenteerimiseks tehtud kujutistest on saanud materjal, mille kaudu vaadata tagasi nii perekondlikule kaotusele kui ka kunstniku enda kunagisele arusaamale fotograafiast.

Jói Kjartansi Huldufólk keerab fotograafia tõendusliku funktsiooni omamoodi sõlme, kasutades dokumenteerivat meediumi Islandi folkloorist tuntud "varjatud inimeste" (hidden people) otsimiseks – millegi jäädvustamiseks, mille olemasolu fotograafia kinnitada ei saa. Nii nimetatakse üleloomulikke olendeid, kes väidetavalt elavad looduses. Kjartansi fotod leiab ka Norwegian Journal of Photography'st, mis esitleb fotograafe, kes töötavad traditsioonilise pressifotograafia ja kunstifotograafia vahel.

Mitme Foto Tallinna osaleja praktikas ei püüta seega dokumentaalse ja konstrueeritud kujutise vahelist piiri taastada, vaid uuritakse erinevaid viise, kuidas fotograafia tegelikkusega suhestub.

Naguel Rivero on Pariisis elav Argentina visuaalkunstnik, kelle seeria "Nada Es Perfecto Aquí" (Miski Pole Siin Täiuslik) viitab improvisatsiooni kunstile kasinates oludes. Kasutades dokumentaalfilmi ja poolfiktiivse lavastuse hübriidmetoodikat, dokumenteerib Rivero Argentiina filosoofiat, mis on ka meile üsna tuttav nõukogude ajast "atamos con alambre" (kõige traadiga sidumine), muutes mitteametlikud linnalahendused spontaanseteks skulptuurideks. Tegelikkus ja lavastus ei ole siin vastandid. Kunstniku sekkumine võib hoopis võimendada midagi, mis on vaadeldavas keskkonnas juba olemas, ning muuta selle nähtavamaks.

Nii ei paista tänavusest valikust välja soovi taastada fotograafia kunagist "tõe staatust". Nagu hea kunstiteose puhul laiemalt, ei seisne fotograafia suhe tões, vaid pigem usutavuses. Ka ebakindlust ennast käsitletakse fotograafilise kujutise tänapäevase tingimusena: kes pildi loob, millist reaalsust see vahendab, mida on selles lavastatud ning mille põhjal vaataja üldse otsustab, mida uskuda. Oluline on, mida kujutis suudab tegelikkusest esile tuua, mida me ilma selleta ehk ei märkaks ning millise uue teadmise, kogemuse või vaatenurga see lisab.

Naiseks olemine ja keha

Naiseks olemine ja selle ümber kujunenud visuaalsed ning kultuurilised konstruktsioonid moodustavad Foto Tallinna valikus veel ühe tugeva telje. Küsimus ei ole ainult selles, kuidas naise keha fotograafias kujutatakse, vaid kuidas keha kaudu naiseks olemist konstrueeritakse, kes seda kujutist kontrollib ning mis juhtub siis, kui naiseks olemise üks kõige tugevamaid kultuurilisi sümboleid eemaldatakse.

Emma Sarpaniemi performatiivsetes autoportreedes on enesekujutise konstrueerimine avalik. Rõivaste, leitud esemete ja aksessuaaride abil loodud tegelased on korraga kujuteldavad ja kunstniku enda identiteedi osad. Sageli jätab Sarpaniemi kaamera päästikukaabli teadlikult kaadrisse. Illusiooni ei varjata: nähtavaks jäävad nii pildi tegemise akt kui ka kunstniku autorlus ja kontroll selle üle, kuidas tema keha vaatajale ilmub. Naiseks olemine ei esine siin ühe fikseeritud identiteedina, vaid millegi mängitava, konstrueeritava ja ümberkujundatavana.

Maria Kapajeva "My Parts, Not" muudab sama küsimuse märksa teravamaks. Enne ennetavat topeltmastektoomiat jäädvustas kunstnik oma rindu fotode, trükkide ja valanditena. Projektis põimuvad omavahel naise keha, kvääridentiteet, meditsiiniline paratamatus ja väga tugev kultuuriline kujutelm rindadest kui naiselikkuse sümbolist. Kapajeva enda loos tekib seejuures vastuolu kväärnaisena. Rindade eemaldamine muutub nii palju enamaks kui meditsiiniliseks sündmuseks: see avab küsimuse, kui tugevasti oleme harjunud siduma naiseks olemist konkreetse kehaga ja mis jääb sellest identiteedist alles, kui üks selle kultuuriliselt laetumaid tunnuseid kaob. Kapajeva ei jäta kadunud kehaosa siiski ainult fotograafiliseks mälestuseks. Pärast operatsiooni on ta jätkanud selle vormi tõlkimist savisse, luues enne operatsiooni võetud rinnavormide põhjal kellakujulisi objekte. Keha muutub kujutiseks, jäljeks ja lõpuks uueks materiaalseks objektiks.

Foto materiaalsus

Üks selgemaid nihkeid tänavuses valikus on fotograafia liikumine tasapinnaliselt kujutiselt füüsilise objekti suunas. Kui palju peab fotograafiat sellises teoses alles olema, et nimetaksime seda endiselt fotokunstiks? See pole uus küsimus, kuid 2026. aastal on sellel uus kontekst. Meie igapäevane visuaalne keskkond on muutunud radikaalselt, foto on voog – ekraanilt ekraanile liikuv, kopeeritav, töödeldav ja üha sagedamini ka sünteetiliselt genereeritav informatsioon. Just selles olukorras näib osa fotokunstist liikuvat vastassuunas: tagasi materjali juurde. Foto ei ole enam teose lõpp-punkt, vaid materjal või üks etapp pikemas protsessis: kujutis kantakse portselanile või klaasile, trükitakse siidile, ühendatakse puidu, betooni või metalliga, töödeldakse käsitsi või viiakse edasi skulptuuri ja installatsiooni.

Oluline pole siin üksnes kandja vahetamine. Kui kujutis omandab pinna, kaalu, tekstuuri ja ruumilise kohalolu, hakkab materjal ise selle tähendust kujundama. Ühtlasi kohtuvad fotograafia vahetu pildistamise ja digitaalse pildiringluse kiirusega tehnikad, mille tegemine nõuab aega, füüsilist tööd ja sageli käsitööoskust.

Johanna Adojaan kannab Jingdezhenis tehtud mustvalged fotod poolläbipaistvatele portselanplaatidele. Siin tekib eriti kõnekas ajaline pinge. Fotograafiline kujutis – tehnoloogia, mille ajalugu on vähem kui kaks sajandit ja mille digitaalne vorm võib tänapäeval tekkida ning levida sekunditega – asetatakse portselanile, mille valmistamise traditsioon ulatub Hiinas enam kui tuhande aasta taha. Jingdezhen ise on olnud Hiina portselanitootmise üks keskusi sajandeid. Kujutis ei ole enam ainult see, mida nähakse: selle tähendusse hakkavad sekkuma materjali ajalugu, läbipaistvus, haprus ja valmistamise protsess.

Ananya Tanttu Double Weave koosneb kuueteistkümnest foto-objektist, kus fotograafiline kujutis on viidud füüsilise objekti vormi. Kudumine on teose kontseptuaalne lähtekoht: Tanttu kujutleb seda vastuvõtmise ja vabastamise tsüklina – kui lõim oleks teadvus ja ruum ning kude kogemus, oleks aeg kudumise rütm.

Diana Luganski ühendab fotograafiat skulpturaalsete tehnikatega, kasutades muu hulgas vormimist. Kunstnik ise seostab vormivõtmist fotograafilise loogikaga – mõlemal juhul võetakse jäljend millestki, mis on juba olemas. Foto Tallinnal esmakordselt esitletavas Sacer sarjas ühendab ta fotoprindid pronksi valatud skulptuuridega.

Bob Bicknell-Knight alustab maailmast, mis on algusest peale konstrueeritud. Tema Altars seeria lähtepunktiks on eri videomängudest pärinevad kellad. Digitaalsetest fotodest alguse saavad kujutised töödeldakse, trükitakse lõuendile ning maalitakse akrüüliga üle; neid ümbritsevad digitaalselt modelleeritud, 3D-prinditud ja betoonikihtidega kaetud raamid. Nii liigub kujutis virtuaalsest mänguruumist mitme tehnilise ja materiaalse etapi kaudu füüsiliseks objektiks. Ka tardunud kellade motiiv pole juhuslik: kunstnik kasutab neid uurimaks videomängude fabritseeritud ja venitatavat aega, samal ajal kui altarilaadsed raamid toovad juurde usu, võimu ja kontrolli tähendused.

Siin muutub digitaalse ja materiaalse vastandus eriti huvitavaks. Algne kujutis ei pretendeeri reaalse maailma dokumenteerimisele, see pärineb juba loodud virtuaalsest maailmast, kuid kunstnik annab sellele järjest suurema füüsilise kohalolu: tint, lõuend, akrüül, 3D-print ja betoon. Fotograafia toimib ühe etapina pikemas protsessis, mille lõpptulemus paikneb sama palju maali ja skulptuuri kui foto territooriumil.

Digitaalse kujutise kiiruse kõrvale tuuakse materjali aeg. Portselani põletamine, siiditrükk, klaas, vormivõtmine või kaamerata fotoprotsess muudavad kujutise taas millekski, millel on valmistamise kestus, füüsilised piirid ja konkreetne asukoht.

Tamošiūnaitė sõnastab selle seose kõige otsesemalt. Screen Works saab alguse valvekaamerate katkematust digitaalsest pildivoost, millest püütud ekraanipildid tõlgib ta siiditrükitehnikas klaasile ja paberile. Kunstnik vastandab aeglase käsitööprotsessi põgusale digitaalsele kujutisele, millest teosed alguse saavad. Nii muutuvad kiiresti tarbitavad ja kaduvad ekraanipildid materiaalseteks pindadeks. Siin hakkavad kaks esmapilgul eraldiseisvat nähtust – fotograafia uus materiaalsus ja aegluse esiletõus – otseselt kokku puutuma.

Aeglusest on saanud kultuuriline vastus kiirenemisele

Aegluse esiletõus ei piirdu fotokunstiga. Slow art, slow looking, slow curating, slow institutions, samuti akadeemilises maailmas slow scholarship – eri valdkondades kordub soov taastada kestus, tähelepanu ja protsess olukorras, kus tootmise ning kommunikatsiooni tempo pidevalt kasvab.

Seda oleks lihtne seletada digitaalse tähelepanukriisiga, kuid see jätab tähelepanuta, et kiirus ei ole ainult individuaalne harjumus. See on sisse ehitatud ka institutsioonidesse, milles kultuuri toodetakse.

Hartmut Rosa sotsiaalse kiirenemise teooria eristab tehnoloogilist kiirenemist, sotsiaalsete muutuste kiirenemist ja elutempo kiirenemist. Tehnoloogia peaks vähemalt teoreetiliselt vabastama aega: kui sama tegevuse saab teha poole kiiremini, peaks üle jääma pool varasemast ajast. Praktikas kipub efektiivsuse kasv aga suurendama tegevuste hulka. Me ei kirjuta sama palju kirju kiiremini, vaid saadame rohkem sõnumeid; me ei jõua kiiremate vahenditega varem kohale, vaid liigume rohkem.

Rosa mõiste dynamic stabilization muudab selle struktuurseks probleemiks. Modernsed institutsioonid suudavad tema järgi oma positsiooni säilitada ainult pideva kasvu, innovatsiooni ja kiirenemise kaudu.

Kunstiväljal ei ole seda raske ära tunda. Rahvusvahelisem programm, uus projekt, järgmine residentuur, uus partnerlus, rohkem külastajaid, suurem nähtavus, järgmine mess. Sellele on lisandunud kommunikatsioonikiht, milles näituse tegemisest enam ei piisa: näitus peab tootma pressiteateid, intervjuusid, videoid, uudiskirju ja sotsiaalmeediasisu ning konkureerima samal ajal sadade teiste kultuurisündmustega. Üleküllus ei ole siin süsteemi kõrvalprodukt, vaid viis, kuidas süsteem ennast käigus hoiab.

See tähendab kummalist olukorda: me ei kiirenda tingimata selleks, et kuhugi jõuda. Kiirendame selleks, et mitte maha jääda.

Kunstimess on aegluse jaoks peaaegu ideaalne paradoks

Foto Tallinn on selle vastuolu vaatlemiseks peaaegu ideaalne formaat, sest kunstimess koondab ühte ruumi kaks erinevat ajaloogikat.

45 kunstniku loomingut näidatakse kolme päeva jooksul. Külastaja tähelepanu jaguneb kümnete väljapanekute vahel; galerii eesmärk on kohtuda võimalikult paljude oluliste inimestega; kunstnik vajab nähtavust; korraldaja publikut; kollektsionäär peab võrdlema teoseid ja tegema valikuid. Messi majanduslik ja sotsiaalne funktsioon sõltub suurel määral sellest, et inimesed ja informatsioon liiguksid.

See ei tee kunstimessist halba formaati. Vastupidi, mess võimaldab lühikese aja jooksul näha erakordselt palju ning loob kohtumisi, mida muidu ei tekiks. Kuid just seepärast paljastab see vastuolu, mida slow looking üksi ei lahenda.

Tamošiūnaitė võib muuta kiiresti ringleva ekraanipildi objektiks, mis nõuab kestvat vaatamist, kuid objekt jõuab vaatajani keskkonnas, kus tema kõrval konkureerib tähelepanu pärast veel kümneid teoseid. Selles mõttes pole aegluse probleem ainult vaataja enesedistsipliinis. Soovitus "pane telefon ära ja vaata kauem" individualiseerib küsimuse, mille põhjused on osaliselt struktuursed.

Kes saab endale aeglust lubada?

Siin muutub aegluse idee ka poliitiliselt keerulisemaks. Sarah Sharma on raamatus In the Meantime: Temporality and Cultural Politics kritiseerinud universaalset jutustust kiirenevast maailmast. Tema power-chronography lähtekoht on, et inimesed ei ela samas ajalises režiimis ning kontroll aja üle jaguneb ebavõrdselt. Ühe inimese võimalus aeglustada võib sõltuda teise inimese kohustusest olla kiiresti kättesaadav, liikuv või produktiivne. Sama küsimuse võib esitada kunstis.

Pikaajaline uurimistöö nõuab kunstnikult aega, aga ka majanduslikku võimalust seda aega kasutada. Kuraator saab loobuda kiirest produktsioonitsüklist ainult siis, kui institutsiooni rahastus ja töökorraldus seda võimaldavad. Publiku võimalus veeta muuseumis terve pärastlõuna ei ole samuti universaalne.

Seetõttu pole aeglus iseenesest veel vastupanu. Teatud tingimustel võib sellest saada hoopis kultuuriline luksuskaup: retriit, eksklusiivne kogemus, slow collecting, pikk uurimisresidentuur – võimalused, mille väärtus seisneb osaliselt just selles, et tavapärases tööelus on aeg muutunud defitsiitseks.

Oluline eristus slow looking'u ja slow institution'i vahel on, et esimest on suhteliselt lihtne olemasolevasse süsteemi lisada. Muuseum võib korraldada programmi, kus vaadatakse ühte teost kakskümmend minutit, ning järgmisel päeval jätkata täpselt sama produktsioonitempoga. Tähelepanu nappus, millele aegluse praktikad vastavad, ei ole tekkinud väljaspool kunstimaailma. Kunstiväli toodab seda nappust ka ise.

Slow institution eeldaks aga teistsuguseid otsuseid: vähem projekte, pikemaid tööprotsesse, vähem survet pidevalt uut toota, teistsuguseid rahastusmudeleid ning võib-olla ka loobumist eeldusest, et institutsiooni edukust peab tõendama pideva kasvu kaudu.

Nida aegluse-diskursus ja Foto Tallinna valik kohtuvadki minu jaoks just selles punktis. Ühel pool on fotograafia, mis otsib materiaalsust, kestust ja tähelepanu ning proovib taastada kujutisele kaalu keskkonnas, kus pilt on muutunud peaaegu piiramatult toodetavaks. Teisel pool on selle kunsti levitamise süsteem, mis sõltub nähtavusest, uudsusest, rahvusvahelisest liikumisest ja pidevast produktsioonist.

Kiirus võimaldab ligipääsu, liikumist, teadmiste vahetust ja kohtumisi; aeglus võib omakorda muutuda privileegiks või turundatavaks elustiiliks. Aeglus saab olla vastupanu ainult juhul, kui sellest ei tehta järjekordset toodet. Kui slow art tähendab eksklusiivset retriiti, VIP-vaatamist või luksust publikule, kellel on niigi kõige rohkem kontrolli oma aja üle, võib ta hoopis taastoota sama ebavõrdsust, mida püüab kritiseerida.

Seetõttu ei ole slow photography kõige huvitavam küsimus see, kui kaua foto tegemine või vaatamine kestab. Küsimus on selles, kas fotograafia suudab luua teistsuguse suhte ajaga keset süsteemi, mille püsimine eeldab jätkuvat kiirenemist – ning kas kunstiväli on valmis rakendama aegluse nõuet kunagi ka iseendale.

Foto Tallinnal võiks aeglust proovida mitte põhimõttena, vaid kogemusena: lasta mõnel teosel end kinni pidada ja jääda selle juurde ka siis, kui pilk tahaks juba edasi liikuda. Võib-olla algab aeglus just sealt, kus lakkame otsimast järgmist hetke ja anname olemasolevale aega avaneda.



Allikad:

Foto Tallinn: https://fototallinn.ee/osalejad/

Anne Fuchs — Precarious Times: Temporality and History in Modern German Culture, eriti slow photography / slow aesthetics käsitlus.

Hartmut Rosa — Social Acceleration: A New Theory of Modernity ning dynamic stabilization käsitlus

Sarah Sharma — In the Meantime: Temporality and Cultural Politics