Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

Reisi esimene kontsert toimub 15. augustil Berliini Konzerthausi suures saalis festivali Young Euro Classic raames. Estonia poistekoor on esimene Eesti koor, kes annab festivalil täispika kontserdi. Berliini kontserte dirigeerib Hirvo Surva, klaveril on Andres Lemba. Kontserdil esinevad ka sopran Jaanika Kuusik, oboemängija Riivo Kallasmaa ja organist Ulla Krigul. Kontserdil kõlab ulatuslik valik Eesti koorimuusikat Eduard Tubina, Veljo Tormise, Cyrillus Kreegi, Mart Saare, Rasmus Puuri, Andres Lemba ja teiste loomingust. Esimest korda tulevad Saksamaal esitusele Andres Lemba "Ubi caritas" ja "Dona nobis pacem".

18. augustil astub koor üles All Souls kirikus New Yorgis ning 20. augustil Toronto Trinity-St. Paul's United Churchis. Reisi tipphetkeks on esinemine 22. augustil Eesti Keskuse avamise "Valguspidu", kuhu kogunevad koorid üle maailma. Laulupeo stiilis kontserdi erinevaid teoseid juhatavad teiste seas Hirvo Surva, Triin Koch ja Jonas Tarm. "Valguspeo" kunstiline juht on Heli Jürgenson.

Rahvusooper Estonia poistekoori juhi Hirvo Surva sõnul on võimalus esineda Berliini Konzerthausi suurel laval ning astuda üles Toronto uue Eesti Keskuse avamisel on koori jaoks kirjeldamatult suur au. "Erilist põnevust lisab reisile New Yorgi külastus, kuhu 55 tegutsemisaasta jooksul jõuab Rahvusooper Estonia poistekoor esmakordselt. Need kontserdid on kinnitus sellest, et meie poiste laulul ja hingel on maailmale palju anda – viime oma kultuuri ja muusika suure uhkusega uute kuulajateni," kinnitas Surva.