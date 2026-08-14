X!

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

Muusika
RO Estonia poistekoor
RO Estonia poistekoor Autor/allikas: FB
Muusika

14. kuni 24. augustini viib Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis laulupoisid Euroopast Ameerikasse. Koor annab kontserdi Young Euro Classic festivalil Berliinis, esineb esmakordselt oma 55-aastase ajaloo jooksul New Yorgis ning osaleb Torontos uue Eesti Keskuse avamispidustustel.

Reisi esimene kontsert toimub 15. augustil Berliini Konzerthausi suures saalis festivali Young Euro Classic raames. Estonia poistekoor on esimene Eesti koor, kes annab festivalil täispika kontserdi. Berliini kontserte dirigeerib Hirvo Surva, klaveril on Andres Lemba. Kontserdil esinevad ka sopran Jaanika Kuusik, oboemängija Riivo Kallasmaa ja organist Ulla Krigul. Kontserdil kõlab ulatuslik valik Eesti koorimuusikat Eduard Tubina, Veljo Tormise, Cyrillus Kreegi, Mart Saare, Rasmus Puuri, Andres Lemba ja teiste loomingust. Esimest korda tulevad Saksamaal esitusele Andres Lemba "Ubi caritas" ja "Dona nobis pacem".

18. augustil astub koor üles All Souls kirikus New Yorgis ning 20. augustil Toronto Trinity-St. Paul's United Churchis. Reisi tipphetkeks on esinemine 22. augustil Eesti Keskuse avamise "Valguspidu", kuhu kogunevad koorid üle maailma. Laulupeo stiilis kontserdi erinevaid teoseid juhatavad teiste seas Hirvo Surva, Triin Koch ja Jonas Tarm. "Valguspeo" kunstiline juht on Heli Jürgenson.

Rahvusooper Estonia poistekoori juhi Hirvo Surva sõnul on võimalus esineda Berliini Konzerthausi suurel laval ning astuda üles Toronto uue Eesti Keskuse avamisel on koori jaoks kirjeldamatult suur au. "Erilist põnevust lisab reisile New Yorgi külastus, kuhu 55 tegutsemisaasta jooksul jõuab Rahvusooper Estonia poistekoor esmakordselt. Need kontserdid on kinnitus sellest, et meie poiste laulul ja hingel on maailmale palju anda – viime oma kultuuri ja muusika suure uhkusega uute kuulajateni," kinnitas Surva.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14.08

Pildid: Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus

14.08

Juulius Vaiksoo: tantsijad on kõige loomalikumad inimesed

14.08

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

14.08

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

14.08

Pildid: Uue Kunsti Muuseumis avati Harkivis tegutseva kunstistuudio väljapanek

14.08

Eesti lühifilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis Hollywoodi lühifilmide festivalil tunnustuse

14.08

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

14.08

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

14.08

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

14.08

Sinijärve raamatusoovitused: Anneli Fichteliusi "Rannarahva" romaanisari on mõnes mõttes tammsaarelik

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.08

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

13.08

Arvustus. The Cure pani tihedale kontserdisuvele võimsa punkti

14.08

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

14.08

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

12.08

Arvustus. Elegantse Eino Baskini sakiline kardiogramm

12.08

Pärnu kirjandusfestival korraldaja: küsimus oli, miks seda festivali juba varem polnud

14.08

Juulius Vaiksoo: tantsijad on kõige loomalikumad inimesed

14.08

Eesti lühifilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis Hollywoodi lühifilmide festivalil tunnustuse

14.08

Keelesäuts. Kes ei tööta, see ei söö

14.08

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo