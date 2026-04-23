Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

Eesti Kontsert avalikustas oma sügishooaja plaanid, kus saab kuulda nii tuntud Eesti heliloojaid ja interpreete, kuid oma koht on kavas ka rahvusvahelistel tegijatel.

Eesti Kontserdi sügishooaja avakontsertidel Tallinnas, Tartus ja Pärnus astub koos Prantsuse rahvusliku noorteorkestriga lavale Kristiina Poska, kes on orkestri peadirigent. Soleerivat tšellisti Edgar Moreau'd peetakse oma põlvkonna üheks silmapaistvamaks prantsuse muusikuks. Kuulda saab lüürilist Elgari tšellokontserti ning klassikalise muusika üht monumentaalseimat teost, Richard Straussi sümfoonilist poeemi "Nii kõneles Zarathustra".

Eesti Rahvusmeeskoori ees saab septembris näha saksa päritolu dirigenti Nils Schweckendieki, kes on alates 2007. aastast Helsingi Kammerkoori kunstiline juht. Ettekandel on soome heliloojate põhjamaisest loodusest ja elutunnetusest kantud koorimuusika.

Oktoobris rõõmustab Estonia kontserdisaalis publikut üle aasta toimuv rahvusvaheline festival Klaver. Tänavu 15. korda toimuva festivali idee on tõsta esile klaverikunsti jätkuvat elujõulisust kiiresti muutuvas ja arenevas maailmas. Festivali peaesinejaks on teiste nimekate pianistide hulgas Sir András Schiff. Koos Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestriga astub üles Vadym Kholodenko ning Martin James Bartlett on laval koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ning dirigent Jessica Cottisega.

Maarja Nuut esineb Tallinnas, Tartus ja Pärnus koos Ühendkuningriigi vokaalansambliga Shards. Ettekandel on vokaalansamblile, löökpillidele, viiulile ja elektroonikale seatud laulutsükkel "Liivast juukseid kammides".

Novembris tähistab Eesti Kontsert kahe Eesti helilooja juubelit. Pärt Uusbergi 40. sünnipäevale pühendatud autoriõhtul esineb Eesti Rahvusmeeskoor. Kavas on a cappella teosed meeskoorile, teosed meeskoorile ja orkestrile, samuti Rahvusmeeskoori tellimusel valmiv uudisteos.



Sven Grünbergi 70. sünnipäevale pühendatud kontsertidel Tallinnas, Tartus ja Pärnus avaneb kuulajate ees helilooja lugu Vox Clamantise, Tallinna Kammerorkestri, Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambli, Valter Soosalu ja ansambli Mess esituses, dirigeerib Jaan-Eik Tulve. Kontsert heidab pilgu nii minevikku kui ka tulevikku, sest ettekandele tuleb mitu uudisteost.

Novembrikuu kontserdiprogramm pakub ka 20. sajandi Ameerika autorite muusikat Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ning mitmekülgse meisterliku dirigendi ja pianisti Wayne Marshalli esituses.

Jõulukuu toob kontserdikavva rohkelt suurt klassikat, aga ka uuemat muusikat. Eestis astub üles kuulus Londoni kollektiiv Orchestra of the Age of Enlightenment, esitades Händeli oratooriumi "Messias". Klassikasõprade rõõmuks esineb Estonia kontserdisaalis sooloõhtuga viiuldaja Augustin Hadelich. Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga toovad traditsioonilisel jõulueelsel kontserdil ettekandele Haydni oratooriumi "Loomine". Põhjamaist nüüdisjazzi esitab pianist Mathei Florea koos oma ansambliga New Grounds. Helgesse jõuluaega toob Lõuna-Aafrika rütme kuulus ansambel Ladysmith Black Mambazo koos Estonian Voices'iga.

Eesti Rahvusmeeskoor annab Tallinna ja Tartu kirikutes traditsioonilised jõulukontserdid ning aasta viimastel päevadel saab Eesti Kontserdi saalides nautida Annely Peebo ja Rahvusooper Estonia poistekoori Viini-hõngulist kava. Toimuvad ka Tallinna Kammerorkestri aastalõpukontserdid ja kontsert "Jõuluks koju", kus dirigent Neeme Järvi juhatusel astuvad publiku ette kõikjal maailmas õppivad noored eesti muusikud.