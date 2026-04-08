Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

Muusika
Muusika

Sel laupäeval algab muusikafestival Eesti Muusika Päevad, millele antakse avalöök klubis Hall kontsert-lavastusega "Valguse sünd".

Eesti Muusika Päevad kannavad seekord pealkirja "Lood". Festivali kunstilise juhi Timo Steineri sõnul saavad nad hulga uusi ja natuke vanemaid lugusid. "Mulle teeb eriti eriti rõõmu, et need on kirjutatud suuresti Eesti heliloojate poolt ja kõik pole alati seotud tekstiga," selgitas ta ja lisas, et lugu tuleb sulle kukla tagant erinevate meediumitega kohale.

Kontsert-lavastus "Valguse sünd" toob esiettekandele Maria Rostovtseva, Liis Jürgensi ja Astra Irene Susi helitööd. Muusika ja erilise ruumi seob tervikuk Astra Irene Susi lavastus. "Minu jaoks on see võimalus avardada muusika piiri, mul on ülihea meel, et saan tulla Eesti Muusika Päevadele ja tuua oma teist pagasit ka siia juurde," sõnas Susi.

Dirigent Erle Kont-Vilsoni selgitas, et kontsert-lavastuses kõlab lausa kolm uudisteost. "Lisaks sellele on meil terve konseptsioon, mis Astra Irene on teinud, meil on kostüümid, valguskunst ja erinevad lavalised paigutused ning liikumised, samuti tekst, mida kuulda," mainis ta.

Kontserdi nimiteos Valguse sünd valmis festivali tellimusel, koos Tallinna Kammerorkestriga astub solistina üles Estonia poistekoori laulja Joonas Mikk.

Eesti Muusika päevad algavad 10. aprillil ja kestavad kuni 19. aprillini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

