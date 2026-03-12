X!

Selgusid nüüdismuusika preemia Au-tasu 2026 nominendid

Gregor Kulla
Gregor Kulla Autor/allikas: Lauri Kulpsoo / ERR
Tänavu esitati LHV uue heliloomingu preemiale 67 teost 43 heliloojalt. Žürii valis nende hulgast välja 10 nominenti, kelle looming tõusis esile kõrge kunstilise taseme, värskuse ja mõjususe poolest.

Nominendid on:

  • Arash Yazdani – "With, Within, Without"
  • Elis Hallik – "Oriri"
  • Evelin Seppar – "...viimase siiluni tagasi"
  • Gregor Kulla – "on meele meelitaja videviku värvi"
  • Liisa Hirsch – "Liivi "kood""
  • Liisa Hõbepappel – "Põrmuline"
  • Malle Maltis – "Noise Cancellation Failure"
  • Marianna Liik – "Lahtirullumine"
  • Riho Esko Maimets – "Kõik inglid taeva valguses"
  • Tatjana Kozlova-Johannes – "Valgus siseneb läbi prao"

Žüriisse kuuluvad Helena Tulve (Eesti Muusika Päevade kunstiline juht, helilooja), Miina Pärn (Klassikaraadio peatoimetaja, muusikaajakirjanik), Kärt Ruubel (interpreet), Rasmus Puur (helilooja) ja Ülo Krigul (helilooja).

LHV uue heliloomingu autasu 2026 laureaat ning LHV innovatsioonipreemia eripreemia saaja kuulutatakse välja Eesti Muusika Päevade ERSO kontserdil 17. aprillil kell 19 Estonia kontserdisaalis. LHV uue heliloomingu autasu preemiafond on 8000 eurot ning LHV innovatsioonipreemia saaja pälvib 2000 eurot, mille on välja pannud LHV.

Varasematel aastatel on autasu pälvinud Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Rasmus Puur, Jüri Reinvere, Ülo Krigul ja Madli Marje Gildemann.

Alates 31. märtsist kuni 14. aprillini, tutvustab Johanna Mängel nominente Klassikaraadio saates "Nyyd-muusika".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Selgusid nüüdismuusika preemia Au-tasu 2026 nominendid

