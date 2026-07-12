Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Liisa Hirsch

"Liisa Hirsch on üks omanäolisema helikeele ja esteetikaga heliloojaid Eesti muusikamaastikul, kes loob imetlusväärse järjepidevusega pika vormikaarega ja hästi jälgitavaid teoseid, mis kütkestavad oma erilise helimaastiku ja kaasahaaravate kõlaotsingutega," kommenteeris Eesti Heliloojate Liidu esimees Märt-Matis Lill žürii otsust.

Liisa Hirsch on sündinud Tallinnas, lõpetanud kompositsiooni erialal Haagi Kuningliku Konservatooriumi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Tema loomingut iseloomustavad õrn ja abstraktne kõlamaailm, süüvimine kontseptuaalsetesse kujunditesse ning huvi muusika piiride ja unikaalse tajukogemuse vastu. Tema teosed loovad avaraid, aeglaselt avanevaid kõlaruume. Hirsch on kirjutanud muusikat ka lühifilmidele ning teatri- ja tantsulavastustele.

2016. aastal pälvis ta LHV uue heliloomingu Au-tasu ning 2024. aastal LHV uue heliloomingu Au-tasu eritunnustuse. Tema orkestriteos "Lendamise mehhaanika" võitis parima uudisteose preemia Euroopa helilooja auhindade jagamisel. 2017. aastal pälvis Hirsch Heino Elleri preemia. Liisa Hirschi teos "Maa sooned" pälvis tunnustuse ka Rahvusvahelisel Heliloojate Rostrumil aastal 2024.

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia kandidaate esitasid žürii liikmed ning laureaat selgus žürii arutelus. Žürii koosseisu kuulusid Eesti Heliloojate Liidu esimees Märt-Matis Lill, muusikateadlane Kerri Kotta ning elektronmuusik ning helirežissöör Tammo Sumera.

Preemia varasemad laureaadid on olnud Tõnu Kõrvits, Helena Tulve, Toivo Tulev, Jüri Reinvere, Galina Grigorjeva, Ülo Krigul, Tatjana Kozlova-Johannes, Age Veeroos, Erkki-Sven Tüür, Märt-Matis Lill. Preemiat antakse üle alates 2016. aastast.

Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia väärtustab autoristiili selget arengukaart, muusikalise mõtlemise mastaapsust ja kunstilist sügavust ühe helilooja loomingus. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 5000 eurot.