Rakvere teatris esietenduv monolavastus "Tikutoos" sukeldub leina

Näidendi peategelane Sal, keda kehastab Silja Miks, on iseseisev, uhke ning sirge seljaga naine. Ta on ema, kelle emotsionaalne teekond kõigub kättemaksuiha ja andestuse vahel.

Lavastaja Kaili Viidas avas, et "Tikutoos" räägib maailmast, kus üksainus kustunud elu valgustab hetkeks kõike ümbritsevat ja raputab meie usku sellesse, et asjad on kontrollitavad ja õiglaselt seletatavad.

"Lapse habras elu on miski, mida me kaitseme instinktiivselt ja kompromissideta. Kui see elu katkeb, kaob turvaline vahemaa - lein, viha ja vastutus võtavad üle kõigi lähemate ja kaugemate inimeste tundeilma," sõnas ta.

Autor Frank McGuinness, tõlkija Lauri Saaber, lavastaja Kaili Viidas (Endla teater), kunstnik Arthur Arula, helilooja Liisa Hirsch, valguskujundaja Roomet Villau. Mängib Silja Miks.

"Tikutoosi" mängitakse Köster Gööcki majas kaheksal korral.