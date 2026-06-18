Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

Uute liikmetena alustavad tööd Kristjan Randalu, Liisa Hõbepappel, Lauri Jõeleht ja Liisa Hirsch. Juhatuses jätkavad Olav Ehala, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Kerri Kotta ja Timo Steiner.

Värske juhatuse liige Liisa Hõbepappel ütles, et liidu roll Eesti nüüdismuusikas on ülioluline. "Loodan omalt poolt aidata kaasa nii liidu kui ka Eesti heliloojate nähtavuse parandamisele ning tuua kaasa üleüldiselt avatud meelt ja uudishimu oma kuulajate vastu."

"Olen siiralt tänulik senistele juhatuse liikmetele nende suure panuse ja pühendumise eest. Olen kindel et ka uue juhatusega on meie olulisemaid prioriteete jätkuvalt eesti heliloojate hea käekäigu eest seismine ning eesti heliloomingu rahvusvaheline edendamine," kommenteeris Eesti Heliloojate Liidu esimehena jätkav helilooja Märt-Matis Lill.

Revisjonikomisjonis jätkavad Urmas Lattikas ning Gerhard Lock.