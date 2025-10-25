Eesti Muusika Nädal teeb kummarduse eesti heliloomingu suurkujudele

Sel korral on festivali fookuses neli eesti heliloomingu suurkuju: Heino Eller, Veljo Tormis, Arvo Pärt ja Urmas Sisask, kelle autorikontsertidel kõlab valik soolo- ja kammerteoseid, mis avavad eesti muusika eri ajastuid ja arengujooni. Laval on 27 interpreeti, kes toovad kuulajani nii armastatud klassika kui ka harvem esitatud pärlid. Festivalile omaselt astuvad ka tänavu lavale mitmed ebatraditsioonilised koosseisud.

"Eesti Muusika Nädal on alati olnud koht, kus eesti interpreetide esituses kõlab meie heliloojate looming kõige ehedamal kujul. Sel aastal ei saa me mööda meie suurtest heliloojatest, kelle sünnipäeva tähistatakse kõikjal maailmas – Arvo Pärt ja Veljo Tormis. Lisaks on kavas varalahkunud Urmas Sisaski ja Arvo Pärdi õpetaja Heino Elleri autoriõhtud," ütles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

"Selleks, et hoida elus dialoogi põlvkondade vahel, on programmis ka kontsert kooliõpilastele ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilaste kontsert. Samuti ootame publikut osa saama kontserdieelsetest vestlusringidest," lisas Varema.

Veljo Tormise autorikontsertidel Tallinnas ja Tartus esitavad Tormise loomingut metsosopran Karis Trass, tenor Mati Turi, trompetist Indrek Vau ja pianist Peep Lassmann.

Urmas Sisaski autorikontserdil astuvad üles Arete Kerge (sopran), Kristin Müürsepp (flööt), Kirill Ogorodnikov (kitarr), Auli Teppo (klaver), Jakob Teppo (klaver), Lauri Väinmaa (klaver), Piret Väinmaa (klaver), Kai Ratassepp (klaver), Mati Mikalai (klaver), Tiiu Sisask (klaver) ja Maila Laidna (klaver).

Noortekontserdil "Univesrumi hääled" kõlab helilooja Urmas Sisaski looming, mis on inspireeritud tähistaevast ja universumi saladustest. Lavale astuvad pianistid Auli Teppo, Jakob Teppo, Lauri Väinmaa, Piret Väinmaa, Kai Ratassepp, Mati Mikalai, Tiiu Sisask, Maila Laidna, flötist Kristin Müürsepp ja kitarrist Kirill Ogorodnikov. Helilooja muusikamaailma ja loomeprotsessi avavad sõnaliselt Urmas Sisaski tütar pianist Tiiu Sisask ja pianist Lauri Väinmaa.

Heino Elleri teoseid esitavad pianist Irina Zahharenkova ja keelpillikvartett M4gnet (Robert Traksmann, Katarina Maria Kits-Reimal, Mart Kuusma, Siluan Hirvoja).

Arvo Pärdile pühendatud kontserdil esitavad Pärdi loomingut Endrik Üksvärav (tenor), Mari Poll (viiul), Maria Dyka (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Henry-David Varema (tšello) ja Maksim Štšura(klaver).

Festivalist saavad osa saada ka need veebiülekande kaudu.

Eesti Muusika Nädal on välja kasvanud festivalist Virmalised, mis tõi 2018. aastal fookusesse eesti klaveriloomingu. Aastate jooksul on kuulajad saanud osa nii Tobiase, Tubina, Mägi, Tüüri, Tambergi, Kõrvitsa, Reinvere kui paljude teiste heliloojate kammermuusikast. Festivali korraldavad Eesti Interpreetide Liit ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.