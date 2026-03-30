X!

Vox Clamantis esitab pühade eel Arvo Pärdi suurteost "Passio"

Muusika
Ülestõusmispühade eel kõlab ansambel Vox Clamantise esituses Arvo Pärdi üks ulatuslikem teos "Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem", mis on helilooja tintinnabuli-muusika üks ehedamaid näiteid.

Vox Clamantis on "Passiot" ette valmistanud koos Arvo Pärdiga ning suurvorm on ansambli repertuaaris olnud üle kümne aasta. Selle aja jooksul on teost esitatud lavadel üle kogu Euroopa, aga ka Jaapanis. Kodupubliku ees kõlab suurteos 1. aprillil Tartu Pauluse ja 2. aprillil Tallinna Jaani kirikus.

"See on niivõrd keeruline, ulatuslik, läbi komponeeritud, peen teos, mis nõuab tohutut ettevalmistust, tohutut sisseelamist, tehnilist tööd ja vaimset liikumist. Tänapäeva kiires maailmas väga paljud inimesed ei suuda seda või ei ole võimalik sellist aega võtta, et kõike niiviisi pikalt valmistada ja sellepärast seda nii vähe esitatakse. Me oleme seda teinud kümme–viisteist aastat võib-olla isegi, aga iga korraga astud sammukese kaugemale, sammukese edasi. 15 aastat tagasi olime kindlasti selle mäe jalamil alles, praegu ma ei julge öelda, et oleme tippu jõudnud, aga paar sammukest edasi kindlasti," ütles dirigent Jaan-Eik Tulve.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo