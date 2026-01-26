X!

Ukuaru muusikamaja avatakse Tõnu Kõrvitsa "Serenaadi" esmaettekandega

Muusika
Ukuaru muusikamaja
Ukuaru muusikamaja Autor/allikas: Kaupo Kalda
Muusika

Laupäeval, 31. jaanuaril avanevad avalikkusele Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru uksed. Avakontsertidel astub Kaspar Männi juhtimisel üles Tallinna Kammerorkester koos solistidega.

Muusikamaja juht Kertu Orro sõnul seatakse avamise eel paika veel viimaseid detaile. "Sätime ruume, viime lõpuni tehnilised seadistused ja lihvime meeskonnaga viimaseid nüansse, et külalisi vastu võtta parimal võimalikul moel. Need on magusad pinged, mis käivad iga suure algusega kaasas," ütles Orro.

"Ukuaru avamine on Rakvere jaoks märgiline hetk – siia tekib paik, mis toob kõrgetasemelise muusika ja kultuurielu kohalikele inimestele senisest lähemale ning avab linna veel tugevamalt ka Eesti kultuurikaardil. Samal ajal on see oluline sündmus kogu Eesti jaoks: Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja ei ole pelgalt hoone, vaid vaimne ruum, kus kohtuvad vaikus, sügavus ja kaasaegne loovus," leidis Orro.

Avakontsertidel esineb Tallinna Kammerorkester koos solistidega. Valik oli Orro sõnul teadlik. "Tallinna Kammerorkestrit ja Arvo Pärti seob aastakümnete pikkune sügav koostöö, mille käigus on just TKO olnud paljude Pärdi teoste esmaesitaja ja tema muusika üks olulisemaid rahvusvahelisi kandjaid."

Orkestri ees on dirigent Kaspar Mänd, kes on koostanud ka avakontsertide kavad. Avakontserdil toimub ka muusikamaja avamisele pühendatud Tõnu Kõrvitsa uusteose "Serenaad" esmaettekanne.

Solistidena astuvad üles Hans Christian Aavik viiulil, Kaspar Uljas bandooniumil jt.

Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru avalikud avakontserdid toimuvad 31. jaanuaril, mil avatakse ka Eesti Kunstimuuseumi külalisnäitus "Virumaastikud". Linna kultuurikollektiivide kontsert toimub 1. veebruaril.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:36

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu"

18:07

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

17:35

"Plekktrummi" külaline on Krista Kaer

15:42

Minu elu muutnud raamat | Liis Nimik ja "Täiskuukeskpäev"

15:10

"Marty Supreme" kogus avanädalavahetusel üle 5500 külastuse

14:59

Ukuaru muusikamaja avatakse Tõnu Kõrvitsa "Serenaadi" esmaettekandega

13:19

Arvustus. "Sentimentaalses väärtuses" on harjumatult palju ruumi jäetud headusele

12:44

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

25.01

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

24.01

Eesti laulukirjutajad murravad Lõuna-Korea turule

23.01

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

20.01

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

08:57

Keeleminutid. Aasta kala

24.01

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

23.01

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo