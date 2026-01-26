Ukuaru muusikamaja avatakse Tõnu Kõrvitsa "Serenaadi" esmaettekandega

Muusikamaja juht Kertu Orro sõnul seatakse avamise eel paika veel viimaseid detaile. "Sätime ruume, viime lõpuni tehnilised seadistused ja lihvime meeskonnaga viimaseid nüansse, et külalisi vastu võtta parimal võimalikul moel. Need on magusad pinged, mis käivad iga suure algusega kaasas," ütles Orro.

"Ukuaru avamine on Rakvere jaoks märgiline hetk – siia tekib paik, mis toob kõrgetasemelise muusika ja kultuurielu kohalikele inimestele senisest lähemale ning avab linna veel tugevamalt ka Eesti kultuurikaardil. Samal ajal on see oluline sündmus kogu Eesti jaoks: Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja ei ole pelgalt hoone, vaid vaimne ruum, kus kohtuvad vaikus, sügavus ja kaasaegne loovus," leidis Orro.

Avakontsertidel esineb Tallinna Kammerorkester koos solistidega. Valik oli Orro sõnul teadlik. "Tallinna Kammerorkestrit ja Arvo Pärti seob aastakümnete pikkune sügav koostöö, mille käigus on just TKO olnud paljude Pärdi teoste esmaesitaja ja tema muusika üks olulisemaid rahvusvahelisi kandjaid."

Orkestri ees on dirigent Kaspar Mänd, kes on koostanud ka avakontsertide kavad. Avakontserdil toimub ka muusikamaja avamisele pühendatud Tõnu Kõrvitsa uusteose "Serenaad" esmaettekanne.

Solistidena astuvad üles Hans Christian Aavik viiulil, Kaspar Uljas bandooniumil jt.

Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru avalikud avakontserdid toimuvad 31. jaanuaril, mil avatakse ka Eesti Kunstimuuseumi külalisnäitus "Virumaastikud". Linna kultuurikollektiivide kontsert toimub 1. veebruaril.