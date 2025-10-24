Carnegie Halli publik tervitas Eesti muusikuid tormiliste ovatsioonidega

New Yorgi Carnegie Hallis algas Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud hooaeg, mil kõlab seitse Arvo Pärdi loomingule pühendatud kontserti. Avakontsert Carnegi Halli suurimas saalis oli välja müüdud ning eesti muusikud ja muusika võeti vastu ovatsioonidega.

Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi juhatusel tegi neljapäeval kauaoodatud debüüdi maailmakuulsas Carnegie Hallis. Dirigent Järvi sõnul oli see hetk tema jaoks ühe unistuse täitumine.

"See on minu jaoks tegelikult selline eriline moment. Sest ikkagi tulla Ameerikasse Carnegie Halli oma Eesti orkestriga, Eesti kooriga ja teha terve kava Arvo Pärti, see on korralik sõna – me oleme, kuulake meid!"

Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontserdil kõlasid Ameerika publiku ees helilooja märgilised teosed läbi aastakümnete. Kava koostamisel võeti Järvi sõnul arvesse ka kohalike kuulajate soovitusi ja eelistusi.

"Näiteks "Perpetuum Mobile", mida väga harva mängitakse, mis on üks nooremaid lugusid, nooruspõlve lugusid, selle Ameerika esiettekanne oli siin, Carnegie Hallis. Nad ilmtingimata tahtsid, et see uuesti siin tuleks."

Pärdi looming kõlas Carnegie Halli suurimas saalis, mis mahutab 2800 pealtvaatajat. Kontsert oli välja müüdud.

"See on väga eriline õhtu. Kogu New Yorgi muusikaelus. Siia on kogunenud ameerika muusika kõrgklass. Ja nad on siin sellepärast, et nad tahavad siin olla," lausus endine New Yorgi Filharmoonia direktor Deborah Borda.

"Milline uhke tekstuur ja millise haprusega puudutavad mängijad pillikeeli, ma ei ole seda varem kuulnud, milline nauding," kommenteeris kontserdikülastaja Norman Ryan.

Festivaliorkestriga astusid lavale ka Eesti Filharmoonia Kammerkoor ning solistid Hans Christian Aavik, Midori ja Nico Muhly.

"Olen sellest hetkest unistanud lapsepõlvest peale, ja selle saali pilti olen ju internetis nii palju näinud. Tegelikult on see päriselus ikka veelgi palju võimsam," rõõmustas Aavik.

Dirigent Paavo Järvi sõnul oli noore viiuldaja debüüt Carnegie Hallis muljetavaldav.

"Väga hea debüüt. Väga kindel. Stabiilne, väga musikaalne. Sellist tunnet üldse ei olnud, et ta oleks olnud närvis. Samal tasemel kui teised solistid. Kõrgel tasemel," kiitis ta Aavikut.

Juba reede õhtul astub selles samas mainekas kontserdimajas lavale Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel.