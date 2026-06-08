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Mustjala festival toob Saaremaale Eesti kooritipud

Muusika
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Eesti Filharmoonia Kammerkoor Autor/allikas: Kaupo Kikkas
Muusika

Saaremaal toimub 24. juunist kuni 4. juulini Mustjala festival, mis toob kümne päeva jooksul publikuni kontserdid kirikutes, kontserdisaalides ja kogukonnakeskustes üle saare.

Festivali kunstiline juht Aare Tammesalu ütles, et Mustjala festivali väärtus peitub muusika, inimeste, looduse ja Saaremaa erilise vaimsuse kohtumistes. "Soovime pakkuda kuulajatele elamusi, mis ühendavad esmaklassilise kunstilise programmi ja saare ainulaadse kultuuriruumi. Sel aastal on fookuses kaks Eesti tippkollektiivi: 80-aastase ajalooga Eesti Rahvusmeeskoor ning 45. sünnipäeva tähistav Eesti Filharmoonia Kammerkoor."

Tammesalu sõnul on oluline, et tippkollektiivid jõuaksid ka väiksematesse kohtadesse lisaks keskustele. "Mustjala festival annab selleks igal aastal panuse."

Festivalil astuvad üles ka mitmed solistid, sealhulgas viiuldaja Daniil Bulayev (Läti) ja flötist Noémi Győri (London) ja pianist Maksim Štsura. Rahvusvahelistest tegijatest esineb Mustjala festivalil Ungari folkansambel Bordó Sárkány. Festival avatakse 24. juunil Mustjala Anna kirikus kavaga "Mozarti kuld", mis on pühendatud Wolfgang Amadeus Mozarti 270. sünniaastapäevale. Esinevad Daniil Bulayev, Santa Lūcija Circene, Kadi Vilu, Rain Vilu, Aare Tammesalu ja Piret Aidulo.

Festivali lõppkontsert toimub 4. juulil Kihelkonna kirikus, kus Eesti Rahvusmeeskoor astub üles kavaga "Signum magnum" Mikk Üleoja juhatusel. Kavas on gregooriuse koraalid ning Giovanni Gabrieli, Arvo Pärdi ja Giovanni Bonato looming, kaasa teeb ka tšellist Aare Tammesalu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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