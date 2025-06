Mustjala festival on tänavu inspireeritud müütidest

Festivali kunstiline juht Aare Tammesalu ütles, et Mustjala festival on rohkem kui lihtsalt muusikasündmus. "See on kultuuriline kogemus, mis ühendab muusika, ajaloo ja looduse. Mustjala festivali seekordne teema "Müüdid ja tänapäev" pakub suurepärase võimaluse tunnetada oma juuri ja mõtiskleda ajaloolise kogemuse ning teadmise mõjust täna. Saaremaa müüdid seovad sageli looduse ja kangelaslikkuse, pakkudes seletusi maailma ja inimeste olemuse kohta, mis on olnud olulised nii rahva identiteedi kui ka kultuuri kujunemisel," selgitas ta.

22. juunil kell 19 avab festivali taiko-trummide ansambel Team En (Jaapan), 27. juunil toimub kontsert "Vanamuusika igavene elu" Muhu kirikus, kus esitatakse barokiajastu suurte meistrite ansamblimuusikat. 28. juunil jõuab festival Kuressaare Laurentiuse kirikusse kontserdiga "Seitse sammu Bachini", kus astuvad üles organist Piret Aidulo, sopran Kristel Pärtna ja tšellist Aare Tammesalu.

11. juulil toimub kotnsert Ninase puhkekülas, kus astub üles Tanel Rubeni kvarett, koosseisus Andre Maaker (kitarr), Tanel Ruben (trummid), Raul Sööt (saksofonid), Ara Yaralyan (bass). Festivali lõpevad kammerkoor Collegium Musicale, kammerorkester ME107 ja Piret Aidulo Kihelkonna kirikus.