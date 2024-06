ERSO annab üle 18 aasta Saaremaal taas sümfooniakontserdi

Sümfooniakontsert toimus ERSO esituses Saaremaal viimati 18 aastat tagasi. "Ma saan väga hästi aru, miks saarlased seda kontserti väga soovisid, sest Hiiumaal on ERSO käinud viimasel ajal juba kaks korda. Pinge on õhus," muigas Mustjala festivali korraldaja, tšellist Aare Tammesalu, Klassikaraadiole antud intervjuus.

Oma kontserdi annab ERSO Mustjalas, suure kontsertsaali puudumisel esinetakse spordisaalis. "Mustjala kooli spordisaal ehitatakse ümber kontserdimajaks. Saal saab lava, sinna mahub peaaegu 500 inimest," sõnas Tammesalu.

Mustjalas antakse kaks kontserti. Päeval pooletunnine avatud proov, mis on külastajale tasuta ning õhtul antakse täispikk kahest poolest koosnev kontsert, dirigeerib Olari Elts, soleerib kontsertmeister ja viiulimängija Triin Ruubel. Ettekandmisele tuleb Tammesalu sõnul puhas klassika: Antonín Dvořáki 9. sümfoonia "Uuest maailmast" ja Felix Mendelssohni viiulikontsert. Lisaks kantakse ette ka päris värske teos: Liina Sumera teos sümfooniaorkestrile "Kimäär".

"Ma loodan, et see annab juurde liikumisele, et sümfooniaorkestrid saaks end näidata Eesti eri paigus, mitte ainult nendes linnades, kus on kontserdimajad," sõnas Tammesalu ja lisas, et tegelikult kipub ka Estonia kontserdisaal sümfooniaorkestrile kitsaks jääma. "Uhkusega ütlen, et Mustjala lava tuleb neli meetrit laiem kui Estonia kontserdisaali oma."

Kuu lõpus ehk 26. juunil algab Mustjalas ka 30. Mustjala festival, kus toimub neli kontserti: kolm klassikalise muusika ja üks džässmuusika kontsert. Peaesineja on Armeenia juurtega andekas Austria viiulimängija Emmanuel Tjeknavorian, kes järgmisest hooajast asub Milano sümfooniaorkestri peadirigendiks. Veel astub oma soolokavaga üles Eesti pianist Irina Zahharenkova ning orkestrimuusikaga kammerorkester ME106. Džässiga kostitab Janno Trumpi trio.