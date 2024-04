ERSO kontsertmeistriks valiti Dalia Dédinskaité

Dalia Dédinskaité on ERSO külaliskontsertmeistrina esinenud ühel korral eelmise aasta veebruaris, kui orkestri ees oli dirigent Jun Märkl. "Tundsin ennast ERSO juures hästi, töökeskkond oli väga positiivne," ütles Dédinskaité ja lisas, et orkestrandid on töösse pühendunud, orkester esitab põnevad ja läbimõeldud kavasid, iga nädal käivad ERSO ees suurepärased dirigendid. "Sama oluliseks pean seda, et ERSO-l on hästi organiseeritud korraldusmeeskond, kes on väga selgelt pühendunud orkestri arendamisele."

Orkestri peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts ning Dédinskaité töötavad esmakordselt koos sel nädalal, mil üheskoos valmistutakse 3. mai kontserdiks "Elts ja Brahms". "Ootan pikisilmi kohtumist Daliaga, sest ta on väga kogenud kammermuusik ja solist. Tean, et ta võib suurepäraselt esineda ka solistina orkestri ees," ütles Elts.

Dalia Dédinskaité on muusik, kes lisaks kontsertmeistritööle esineb regulaarselt solisti ja kammermuusikuna. Alates 2015. aastast korraldab Dédinskaité koos tšellist Gleb Pyšniakiga erinevaid Leedu muusika- ja kultuurielu jaoks olulisi projekte. Duona salvestasid muusikud heliplaadi "Aken Leetu", millel kõlavad enam kui saja aasta jooksul kirjutatud leedu heliloojate teosed.

Dalia Dédinskaité esimene kontsert ERSO uue kontsertmeistrina toimub 3. mail, mil kavas on Rasmus Puuri esimese sümfoonia esmaettekanne, Robert Schumanni kontsertpala neljale metsasarvele ning Johannes Brahmsi neljas sümfoonia.