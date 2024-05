ERSO esituses kõlab Eestis esmakordselt Wilhelm Furtwängleri sümfoonia

"Wilhelm Furtwängler oli suur muusik ja isiksus, keda tuntakse dirigendina, aga kes kirjutas ka muusikat," ütles Neeme Järvi ja lisas, et Furtwängleri teine sümfoonia on fantastiline, loomuliku sümfoonilise arendusega teos. "Siin võib tunnetada head saksa muusikat, mida ta kogu aeg juhatas. Temas on nii palju ilu, kauneid meloodiaid, mida ta oskas hästi arendada."

"Suures sümfoonilises finaalis elab Furtwängler välja kogu traagikat, mida ta Saksamaal Hitleri ajal üle elas. See oli tema elus väga komplitseeritud aeg, mil ta ei saanud teha seda, mida soovis. Teos on pompoosne ja siiski optimistliku lõpuga," sõnas Järvi.

Wilhelm Furtwängler oli dirigent, kes oma karjääri jooksul oli nii Berliini Filharmoonikute, Viini Filharmoonikute kui ka Leipzigi Gewandhaus-orkestri peadirigent. Lisaks sellele on ta kirjutanud kokku kolm sümfooniast, neist ERSO-ga kõlav e-moll sümfoonia on ulatuslik neljaosaline hilisromantilises stiilis teos.

Lisaks Furtwänglerile kõlab kontserdil ka Hindemithi ning Carl Maria von Weberi looming.