Ojasoo lavastajaauhinnast: tekkis vaikus, kus saime seda koos teha

Olari Elts end lavastajaks ei pea, aga lavastaja auhinna ta sellegipoolest võitis. "See on kindlasti kõige ootamatum auhind mu elus," kommenteeris dirigent.

Tiit Ojasoo on kõige uhkem selle üle, et lavastus keset tormilisi aegu koos kaasteelistega üldse valmis sai. "Palju inimesi, palju soove, palju mõtteid ja kuidagi ühel hetkel tekkis vaikus, kus me saime koos seda teha. Ja see soov, mis minul alguses oli, et tahaks olla paljude inimestega koos ühes saalis ja vaadata ühes suunas, mul on väga hea meel, et see suund oli ERSO, kelle poole vaadata. Nii et see läks täide," rääkis Ojasoo.

"Ma olen seda paar korda kuskil varasemates intervjuudes öelnud, aga see on ikkagi äärmiselt suur võimalus näha seda, kui paljude inimeste vahel võib sündida üks suurem kokkulepe. See on nii ilus. Seal on muusikud, näitlejad, kaameratüdrukud, lavatagused jõud – kõik need, kes teavad tegelikult sekundhaaval, mis parajasti toimub. Nad tõesti viivad seda kõige ilusamas mõttes nagu rituaali läbi. Mul on alati väga suur rõõm, uhke ja alandlik tunne seda näha," lisas Ene-Liis Semper.

Kel "Macbeth" veel nägemata, siis nende jaoks oli Ojasool varuks rõõmusõnum. "Kurjad keeled räägivad, et jaanuaris 2025 on mõned etendused veel tulemas," avaldas ta.