Mihkel Mutt: Mati Unt piilub meid endiselt eesriide tagant

"Mati Unt oli nii põnev isiksus, et mul oli suur rõõm aidata kaasa talle vaimse monumendi püstitamisele," lausus Mutt tänukõnes. "Muide, Unt on siin. Mitte Hurda saalis ega kohvikus, aga ta vaatab meid praegu sealt, kus ta on. Ma arvan, et ta piilub eesriide vahelt, nagu tal ikka kombeks oli. Ta on armsalt edev nagu alati. Ta ootab, et kas teda ka mainitakse, kas teda ka natukene kiidetakse," rääkis kirjanik.