Külli Teetamm näitlejaauhinnast: ma olen piiritult tänulik

Teatriauhindade jagamisel parima naispeaostäitja auhinna pälvinud Külli Teetamm sõnas, et on tunnustuse üle piiritult tänulik.

"Ma olen piiritult tänulik nendele lavastajatele, Marta Aliida Jakovskile ja Taago Tubinale, sest nende rollidega kohtumine on mu elu päris palju muutnud," sõnas näitleja.

Ühes lavastuses, mille eest Teetamm auhinna sai, mängib ta pimedat ema. Kuigi roll on keeruline, on Teetamm öelnud, et see on talle väga armas roll.

"Ma saan sellesse rolli panna nii palju sellest, mis minu jaoks elus kõige olulisem on. Need on need väljakused emana ja kuidas sa tahad oma lastele parimat, aga see ei pruugi üldse parim olla, kuidas see minu lastele mõjub. Selle ema heitlused on mulle väga südamelähedased," tunnistas ta.