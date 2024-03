Andres Mähar teatriauhinnast: see tuleneb kõik Peeter Volkonski visadusest

Andres Mähar võitis teatri aastapreemiate jagamisel meespeaosatäitja auhinna oma rollide eest Karl Kabanovina lavastuses "Minu trükikoda" (Karlova teater) ning Vahuri ja Hermanina lavastuses "Kotkatee taeva all" (Saueaugu Teatritalu).

"Päris raske koorem, mida kanda. Tänan austatud žüriid otsuse eest. Ma olen ikka püüdnud käia oma õpetaja sõnade järgi, kes peale üht kontrolletendust teatas, et nojah, võib tulla hitt, võib jääda keskpäraseks. Selles kontekstis ei saanud see otsus väga raske olla," sõnas Mähar auhinda vastu võttes.

"Minu trükikoda" oli Andres Mähari esimene monolavastus. Seejuures pidi lavastaja Peeter Volkonski Mäharit kaks aastat veenma, et ta rolli vastu võtaks. "See tuleneb kõik Peetri tohutust visadusest. Ta ei anna järele, käib lihtsalt nii kaua pinda, et lõpuks oli lihtsam jah öelda," muigas Mähar.

Mähar on tuntud kui suur enne lavale minemist pabistaja. Üksinda lavale minemist ta siiski suure trupiga võrreldes pinge poolest esile ei tõstaks. "Eks ta ikka on vastutus muidugi. Aga ma ei oska niimoodi öelda, mul on kõik ühte moodi suur, vahet ei ole," naeris näitleja.