Urmas Lennuk: usaldage Eesti näitekirjanikke

Lennuki sõnul on oluline just Eesti näitekirjanikke, kirjandust ja tekste usaldada. "Kõik, kes tahavad midagi eestlastest rääkida, laske nad jumala eest lavale, sest vastasel korral pole me väärt mitte midagi suuremat kui need poliitikud, kelle jaoks on sõnad Eesti haridus, Eesti kultuur ja eestlane lihtsalt ilusad sõnad, mida pidukõnes mainida," rõhutas ta.