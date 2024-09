Urmas Lennuk: vanusega kasvab vajadus proovida seda, mida varem pole teinud

Urmas Lennuk rääkis "Vikerhommikus", et raskema kaaluga lood annavad inimesele julgust jääda inimeseks ning Rakvere teatris esietenduv "Klaaslaps" räägib loo, mis annab hingepuhtuse. Peaosatäitja Jaune Kimmel sõnul on nii, et kui rõõm jõuab armi peale, siis arm kaunistab naist.

"Käisin päris palju suveetendusi vaatamas, mulle meeldis "Öö õigus", mis oli minu jaoks mõnus üllatus, et kui suvi on muidu kerglasem, siis seal oli sellist sotsiaalset ja ühiskondlikku sügavust, mis mulle meeldis," lavastaja Urmas Lennuk.

Näitleja Jaune Kimmel tõi oma suveelamustest esile "Kes kardab Virginia Woolfi?" Jaanihanso Siidrivabriku väikese töökoja saalis ja Narva-Jõesuus toimunud festivali "Hungerburg2024."

13. septembril esietendub Rakvere teatris Lennuki lavastatud "Klaaslaps," mille peaosas on Jaune Kimmel.

"Vanusega kasvab vajadus proovida midagi sellist, mida pole varem teinud. Maarja Kangro romaan haaras mind selgelt juba esimesel lugemisel ja ma sain aru, et seda peab tegema," põhjendas Lennuk.

Kui Maarja esimesse proovi tuli, siis mingil hetkel Lennuk mõtles, et issand, see sama inimene, kellega see kõik juhtus, istub siinsamas mu kõrval ja ta on täiesti rahulik. "Pärast ma küsisin ja ta ütles hästi täpselt, et praegu on tema jaoks nii palju aega mööda läinud ja see on selline distants, kus ta enam ei vaata seda sellise pilguga nagu tollal seda kirjutades."

Raskema kaaluga lood annavad Lennuki sõnul inimesele julgust jääda inimeseks, sest mitte keegi ei taha neid kibestunud kampasid, kes valimistelgi ümber lällavad ja räägivad, kuidas kõik on süüdi.

Lennuk dramatiseeris küll loo ära, aga nad tegid proovides seda väga palju ümber, sest tekst ei allunud kuidagi sellele, et kui Lennuk tahtis jõulisemat ja forsseeritud lavastust, siis haprus, mis selles "Klaaslapses" endas on, hakkas ikkagi kogu truppi väga tugevalt suunama. "Ühel hetkel saimegi aru, et alati ei pea karjuma, selleks et sind kuulataks, mõnikord võib ka sosistada," lisas Lennuk.

Kimmel märkis, et lavale tuues ei kehasta ta Maarja Kangrot, vaid Naist ja see laialijaotamine n, a, i, n, e võrdub sellega, et igal naisel on kindlasti puutekohti selle teemaga olnud. "Ma tean, et mu emal on minu siia ilma tulekuga olnud ka huvitav. Ma arvan, et see lugu kutsub rohkem inimesi tulema teatrisse teadmisega, et ma saan puudutatud isikliku pinna pealt," ütles Kimmel.

Esimeses proovis Kimmeli sõnul Maarja Kangro tekitas temas selle rahulikkuse, et tema on selle kõigega juba rahu teinud ja seda vist tahakski väga publikule edasi anda, et sellest tulebki rääkida, mitte enda sees hoida.

"Mulle väga meeldib üks mõte, et naistel on igasuguseid etappe elus ja nad kõik on erinevad, kes vaikib kõik maha maha ja peidab võltsnaeratuse taha, kes valab tohutult pisaraid, kes räägib kõigest hästi avalikult, aga armid on meil kõigil olemas ja armi ei võeta kunagi ära mitte kellegi poolt ja sellega tuleb kohanduda. Aga kui rõõm jõuab armi peale, siis arm kaunistab naist," ütles Kimmel.

Lennuki sõnul räägivad nad lugu, mis annab hingepuhtuse, kui inimene on sellest läbi käinud ja raskest olukorrast välja tulnud ning suutnud endas üles leida ikkagi selle, mille nimel edasi elada, mitte mille nimel soiguda ja surra või kibestuda ja pettuda.

"Klaaslaps" räägib naisest, kes soovib väga saada last, aga kahjuks ei saa.