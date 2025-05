Lennuki uue suvelavastuse aines pärineb metsavendade lugudest üle Eesti

Lavastus on samaaegselt lugu nii metsavenna pruudist kui ka 1990. aastatest ehk uue Eesti elu algusest.

"On üks vana naine, kes on 1948. aastal oma mehele metsa järgi läinud ehk siis metsaõde ja kuidas ta siis sealt metsast tulles on pidanud kohanema selle kõigega, mis teda siin 40 aastat on saatnud," ütles lavastaja ja loo autor Urmas Lennuk.

"See lugu on laias laastus minevikust, millega peaks ükskord ometi rahu tegema," ütles näitleja Terje Pennie.

"Kas me saame mõista seda, millega pistsid rinda meie eelnevad põlvkonnad," tõi välja näitleja Agur Seim.

"Noore inimese puhul võib-olla justnimelt, mis Agur ütles, et see mõistmine ja mis Terje ütles, et just see minevik, et kui panna need kaks asja noore inimese peas kokku, et mis on olnud kellegi minevik ja kuidas mina noorena vabas Eestis vaatan tagasi sellele, et kuidas seda mõista," sõnas näitleja Jaune Kimmel.

Urmas Lennuki huvi metsavendluse vastu sütitas Pikaverest pärit kurikuulus metsavend Hirmus-Ants. Näidendi kirjutas ta Eesti erinevaist paigust leitud lugude põhjal.

"Siin tulevad mängu ka kommunistid, tulevad metsavennad, kes võib-olla ei olnud kõige aatelisemad, et siin on nagu mitmeid tahke, mida võib-olla pole nii väga palju tõlgendatud ja mõeldud," ütles Lennuk.

Suvelavastust "Arkaadia teel. Metsavenna pruudi lugu" mängitakse Pärnumaal Pikavere vanas vallamajas juunikuus kümnel korral.