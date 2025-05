Video: Rakvere Teatris tuli ettelugemisele Ott Aardami auhinnatud näidend

Ott Aardami kirjutatud "Dora-Mia" paneb mõtlema maailma üle, kuhu me tüürime. Rakvere Teatri näidendivõistlusel saavutas tekst auhinnalise II-III koha.

Loo keskmes on mees ja naine, kes on põgenenud tsivilisatsiooni eest põlislaande ja püüavad hakkama saada ilma kõigi tänapäevaste hüvedeta. Siiski selgub, et tagasi metsa minek polegi nii lihtne, sest puudel on kuri komme sind mitte vastu kallistada. Argipäeva raskused seavad lapsevanemad valikute ette. Loo käigus hakkab selguma ohtlikke seiku, mis neid minevikus linnas elades on tabanud, kuni näidendi kulminatsioonis saabub laande külaline välismaailmast ja suured saladused avanevad.

Näidendi ettelugemisel osalesid Peeter Rästas, Anneli Rahkema, Rainer Elhi ja Urmas Lennuk.