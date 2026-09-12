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Lasnamäe paviljonis avati noorte kunstnike konkursi finalistide näitus

Kunst
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10 pilti
Kunst

Tallinna kunstihoone Lasnamäe galeriisse jõudis esimest korda Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi "Noore maalikunstniku auhind" finalistide näitus. Pea kõik noored kunstnikud tegelevad hirmu teemaga.

Baltimaade noorte maalikunstnike võistluse käivitas 2009. aastal Leedu kunstnik Vilmantas Marcinkevičius, et näidata maalikunsti elujõulisust. Aastate jooksul on ettevõtmine kasvanud ja jõudis nüüd esimest korda Tallinna. 117 sooviavaldusest valis žürii välja 25 finalisti.

"Kunstnikud valiti välja kolme kategooria põhjal – maalitehnika, algupärasus ja kaasaegsus. Kuivõrd peegeldab töö tänapäeva maalikunsti ja ühiskonda, nii nagu me seda täna mõtestame," ütles konkursi "Noore maalikunstniku auhind" (YPP) korraldaja Giedre Miller.

Läbivaks teemaks kujunes sel aastal hirm. Noori hirmutab sõda kas otseselt või kaudselt, samuti tunnevad nad ebakindlust praeguse poliitilise olukorra ja keskkonna pärast.

"Ma arvan, et see on väga arusaadav, miks. Mu töö keskendub sellele, kuidas inimesed muutuvad neid kontrollivas süsteemis. Ma arvan, et see küsimus on paljudele väga aktuaalne," ütles Läti maalikunstnik Ligita Grigorjeva.

Balti noorte maaliauhinna Eesti patroon, maalikunstnik Kaido Ole märkis, et meie noore maalikunsti juures hakkab silma liha kujutamine.

"Võib-olla on see ka mingi aegade märk, et sa ei kujuta otseselt sõda, aga selline nahata liha, et inimesed on haavatavad ja, see on minu interpretatsioon, aga see teema on õhus. See on valitud mitmel juhul, mis on üllatav, kui mitu kunstnikku kujutavad mingil moel mingit roosakat massi ja sealt ka tausta, et enne oli see roosakas mass veel rohkem liha, võib-olla see tähendab midagi," ütles maalikunstnik ja YPP Eesti patroon Kaido Ole.

Balti noorte maalikunsti auhinnafond põhineb peamiselt erakapitalil, auhinna saaja selgub 18. septembril. Tallinnast läheb näitus oktoobris Riiga ja sealt Klaipedasse.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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