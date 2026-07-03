Kaido Ole Balti noore maalikunstniku preemiast: žürii tabab pakku päris hästi

7. juulil lõpeb Balti noore maalikunstniku Young Painter Prize'i (YPP) konkursile kandideerimine. Korduvalt YPP žüriis olnud Kaido Ole märkis ERR-ile, et konkursi tase on alati olnud väga kõrge ning üht selget favoriiti pole kunagi välja koorunud.

Kaido Ole on osalenud korduvalt YPP žüriitöös ja iga kord on tema sõnutsi olnud väga huvitav.

"Esmalt käib selline kiire üksteise kompamine, et mingidki koostöö algmed idanema panna, ja seejärel tuleb maalidesse kaevuda. Isiklikult olen ikka lootnud, et leian ühe ilmselge favoriidi, keda veendunult kiita ja kaitsta, aga õnneks või kahjuks pole sellist juhust vist kordagi minu praktikas olnud. Asjalood on alati keerulisemad ja sümpaatiad jagunevad ikka mitme autori peale," rääkis ta.

"Mäletan ka, et oleme alati üsna viisakuse piirides suheldes tulemuseni jõutud, pole uksi paugutades lahkutud, kellelegi halvasti öeldud või mingite protestidega esinetud, aga küllap on mul lihtsalt vedanud, sest kuuldavasti on olnud ka kõrgemal temperatuuril otsuste langetamisi," sõnas Ole.

Young Painter Prize'i puhul on tema jaoks oluline, et lõpuks valitakse välja üks võitja.

"See on alati üks esmaseid ja inimlikult arusaadavamaid küsimusi, et kas ja miks on mingi teos halb või hea ja kes seda ütleks. Ja ega keegi ei tahagi ju reeglina sellisel skaalal midagi otse öelda, jäädakse ambivalentseks ja viisakaks, kuid YPP peab leidma alati ühe võitja, kes on siis žürii arvates mitte ainult hea, vaid suisa parim. See on üsna võimatu missioon, aga üritus ise on õige," lausus ta.

Kuigi ülesanne on keeruline, usub Ole pärast oma aastakümnete pikkust praktikat, et lõppude lõpuks saab kunsti jagada heaks, halvaks ja keskmiseks. "Need pole sugugi subjektiivsed, vaid piisavalt pikas perspektiivis täiesti objektiivsed kvaliteedid," tõdes ta.

Autoritest, kes on Young Painter Prize'i pälvinud, tõi Ole välja Aleksei Gordini. "Teades Aleksei jätkuvalt head vormi, siis võib nentida, et YPP žürii tabab pakku tihti päris hästi. Aga ma tahaks kindlasti kohe alla joonida, et kunstniku elukutse on pigem maraton ja iga autori lõplik "koht" selgub alles terve elutöö kokkuvõttes ja ka siis alles mõni aeg hiljem," rõhutas ta.

Ole lisas, et nooruses võidakse ju täiesti õigustatult kedagi kiita, aga keegi ei tea, mis tulevik toob. "See on korraga nii paljulubav kui tegelikult ka hirmutav. Teed väga hea stardi, saad üsna ruttu ka esimese medali ja siis... no ei tule oodatud jätku, tee mis tahad."

Tänavu 18. korda toimuvale Young Painter Prize'ile on oodatud kandideerima 18–33-aastased maalikunstnikud, kes on Eesti, Läti, Leedu või Ukraina kodanikud või Eesti, Läti ja Leedu alalised elanikud. Rahvusvaheline žürii valib kõigi kandideerijate hulgast välja 25 finalisti, kelle tööd esitatakse YPP 2026 näitusele, mis toimub 11.–27. septembrini kunstihoone Lasnamäe paviljonis, kust väljapanek liigub edasi Lätti ja Leetu.