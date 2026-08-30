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Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis avati Kaido Ole näitus "Krt"

Kunst
Kaido Ole näitus
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16 pilti
Kunst

28. augustil avati Tallinnas Temnikova ja Kasela galeriis Kaido Ole värske isikunäitus "Krt".

Kaido Ole uus isikunäitus "Krt" keskendub kunstniku viimase aja maalidele, kus korduv põlemise motiiv saab vahendiks, mille kaudu anda kuju raskesti määratletavale ja kõikehõlmavale "halvale".

Ole kirjeldab näitust kui katset "panna halb seest ära piltidesse". "Kunsti kaudu saab halb endale koha ning maailm võib vähemalt hetkeks taas tasakaalu jõuda," selgitas kunstnik.

"Krt" on Kaido Ole tänavuse aasta kolmas väljapanek, aasta alguses avas ta Raplas näituse "Müüa maja Raplas" ning Vaal galeriis tõi ta veebruaris välja näited oma kunstikogust.

Näitus "Krt" jääb Temnikova ja Kasela galeriis avatuks kuni 10. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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