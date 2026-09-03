X!

Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

Kunst
Foto: Iris Tähema/ERR
Kunst

Kunstnik Kaido Ole uus maaliseeria "Krt" teenib kaht eesmärki: vormistada ära äng ja halb ning anda vaatajale võimalus nautida head kunsti. Näitus on avatud Tallinnas Temnikova ja Kasela galeriis.

Kunstniku sõnul on tal käsil pessimistlik ja negatiivne eluperiood, kus elus ettetulev halb on hakanud domineerima hea üle.

"Igal asjal on oma hea ja halb pool, ja kui oled ülitundlik, hakkad nägema pigem seda halba poolt – see on selle resultaat. See pole esimene kord, olen enne ka teinud töid, kus olen proovinud seda halba piltidesse ära panna. Ma usun kunsti ravitoimesse, et kui sa teed hea töö, siis vähemalt osaliselt see halb ei ole enam nii halb – vähemalt on hea töö. Aga selles mõttes ma pettusin, et ega mul pärast ikka parem ei hakanud. Võib-olla on need tööd päris head, aga mul on ikkagi halb olla," rääkis Ole.

Ta usub, et halvaga tuleb ümber käia nagu kurja koeraga: püüda teda taltsutada ja leida talle õige koht.

"Kunsti tegemise mõte on, et ta peab moodustama mingi terviku. Tervik tähendab, et seal on tasakaal: kõik asjad on oma kohal ja ära vormistatud, et ta hakkaks tööle. Ja kui see halb ja ängistav on oma koha pildi peal leidnud, siis ta ongi oma koha leidnud," lausus ta.

Kaido Ole näitus Temnikova ja Kasela galeriis on üleval 10. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

03.09

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

03.09

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

03.09

Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

03.09

Tšellist Edgar Moreau: interpreet on tõlk helilooja ja publiku vahel

03.09

Saluveer: koorijuhi kutsetunnistuse probleem on bürokraatlikus aruandluses

03.09

ETV-s alustab saatesari "Uus arhitektuur"

03.09

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

03.09

Fotografiskas avatakse Ameerika argipäeva jäädvustanud lapsehoidja näitus

03.09

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

03.09

Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.09

Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

03.09

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

03.09

Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

02.09

Arvustus. "Raim": kibuvitsaõis ja viimne valss Pärnus

02.09

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

02.09

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

03.09

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

03.09

Kultuurkapital tunnustas kooliaasta alguses Eesti muusikaõpetajaid

03.09

Loomingu Raamatukogus ilmus Šveitsi sõnaka kirjamehe romaan "Jahikull"

03.09

Fotografiskas avatakse Ameerika argipäeva jäädvustanud lapsehoidja näitus

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo