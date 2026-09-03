Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

Kunstnik Kaido Ole uus maaliseeria "Krt" teenib kaht eesmärki: vormistada ära äng ja halb ning anda vaatajale võimalus nautida head kunsti. Näitus on avatud Tallinnas Temnikova ja Kasela galeriis.

Kunstniku sõnul on tal käsil pessimistlik ja negatiivne eluperiood, kus elus ettetulev halb on hakanud domineerima hea üle.

"Igal asjal on oma hea ja halb pool, ja kui oled ülitundlik, hakkad nägema pigem seda halba poolt – see on selle resultaat. See pole esimene kord, olen enne ka teinud töid, kus olen proovinud seda halba piltidesse ära panna. Ma usun kunsti ravitoimesse, et kui sa teed hea töö, siis vähemalt osaliselt see halb ei ole enam nii halb – vähemalt on hea töö. Aga selles mõttes ma pettusin, et ega mul pärast ikka parem ei hakanud. Võib-olla on need tööd päris head, aga mul on ikkagi halb olla," rääkis Ole.

Ta usub, et halvaga tuleb ümber käia nagu kurja koeraga: püüda teda taltsutada ja leida talle õige koht.

"Kunsti tegemise mõte on, et ta peab moodustama mingi terviku. Tervik tähendab, et seal on tasakaal: kõik asjad on oma kohal ja ära vormistatud, et ta hakkaks tööle. Ja kui see halb ja ängistav on oma koha pildi peal leidnud, siis ta ongi oma koha leidnud," lausus ta.

Kaido Ole näitus Temnikova ja Kasela galeriis on üleval 10. oktoobrini.